Усик: Або Ф'юрі, або завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.

Українського боксера Олександра Усика у майбутньому цікавить лише бій проти британця Тайсона Ф'юрі.

Про це чемпіон світу заявив одразу після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа.

"Тайсон Ф'юрі не пішов на пенсію, він хоче боксувати. Моя команда працює в цьому напрямку. Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі або не буду боксувати взагалі. Тільки бог знає чи стану я абсолютним чемпіоном. Але моя команда допоможе мені в цьому", - сказав Усик.

Нагадаємо, чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі нещодавно оголосив про завршення кар'єри.

Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа та захистил титули IBF, WBA, WBO та IBO. Також Усик став володарем вакантного поясу The Ring.