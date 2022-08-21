Усик - Ф'юрі: Тайсоне, повертайся в ринг будь ласка

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO, українець Олександр Усик знову викликав на бій чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

"Гей,Тайсоне, повертайся в ринг, повертайся в ринг будь ласка", - сказав Усик.

Нагадаємо, після перемоги над Ентоні Джошуа, Усик заявив, що боксуватиме або з Ф'юрі, або завершить кар'єру. Циганський Король виклик прийняв, і додав, що бій переміг би Усика та Джошуа за один вечір.

Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа та захистил титули IBF, WBA, WBO та IBO. Також Усик став володарем вакантного поясу The Ring.