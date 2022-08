Усик - Ф'юрі: Тайсоне, повертайся в ринг будь ласка

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO, українець Олександр Усик знову викликав на бій чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

You know who @usykaa wants next 👑



🎥 @MatchroomBoxing #UsykJoshua2 pic.twitter.com/1tI1RhmVtb