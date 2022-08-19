Визначилися судді бою Усик - Джошуа II

Українець Віктор Фесечко розсудить бій-реванш Усик - Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

Напередодні бою визначилися судді поєдинку.

Рефері бою буде Луїс Пабон з Пуерто-Ріко.

Суддями будуть працювати українець Віктор Фесечко, британець Стів Грей та американець Гленн Фельдман.

Пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo безкоштовно (детальніше - ТУТ) у розділі Спорт, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, на регіональних каналах Суспільного, безкоштовно на на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії. Також пряма трансляція буде доступна безкоштовно на нашому сайті.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в стрімінговій платформі DAZN і на телеканалі Sky Sports Box Office. Транслятор чемпіонського бою в Україні визначиться найближчим часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

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