На чемпіонський бій Усик - Джошуа II продані усі квитки

King Abdullah Sports City вмістить 10 тисяч фанатів боксу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбудеться на King Abdullah Sports City Джидді. Усі 10 тисяч квитків, які надали організатори були продані.

Пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo безкоштовно (детальніше - ТУТ) у розділі Спорт, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, на регіональних каналах Суспільного, безкоштовно на на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії. Також пряма трансляція буде доступна безкоштовно на нашому сайті.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в стрімінговій платформі DAZN і на телеканалі Sky Sports Box Office. Транслятор чемпіонського бою в Україні визначиться найближчим часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

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