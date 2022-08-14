Усик: Я знаю, що одного разу ми з Ф’юрі будемо боксувати

Чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) впевнений, що проведе бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив український боксер.

"Мені хочеться сміятися кожен раз, коли я дивлюся на нього [Ф'юрі - прим.] і слухаю його. Він говорив мені в очі зовсім інші речі, але я не збираюся розповідати вам те, що він мені сказав.

Я знаю, що одного разу ми будемо боксувати", - сказав Усик.