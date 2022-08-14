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Усик: Я знаю, що одного разу ми з Ф’юрі будемо боксувати

Вчора 21:55 179 0
Усик: Я знаю, що одного разу ми з Ф’юрі будемо боксувати
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Усик - Джошуа II

Джерело - Mirror.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) впевнений, що проведе бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив український боксер.

"Мені хочеться сміятися кожен раз, коли я дивлюся на нього [Ф'юрі - прим.] і слухаю його. Він говорив мені в очі зовсім інші речі, але я не збираюся розповідати вам те, що він мені сказав.

Я знаю, що одного разу ми будемо боксувати", - сказав Усик.

Ф’юрі нещодавно оголосив про завершення кар’єри і залишив вакантним титул The Ring, який отримає переможець реваншу Усик - Джошуа.

Усе найцікавіше про поєдинок Усик - Джошуа - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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