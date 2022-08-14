Усик: Я знаю, що одного разу ми з Ф’юрі будемо боксувати

Джерело - Mirror.
Чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) впевнений, що проведе бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).
Про це заявив український боксер.
"Мені хочеться сміятися кожен раз, коли я дивлюся на нього [Ф'юрі - прим.] і слухаю його. Він говорив мені в очі зовсім інші речі, але я не збираюся розповідати вам те, що він мені сказав.
Я знаю, що одного разу ми будемо боксувати", - сказав Усик.
Ф’юрі нещодавно оголосив про завершення кар’єри і залишив вакантним титул The Ring, який отримає переможець реваншу Усик - Джошуа.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.