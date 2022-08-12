Президент WBC: Ф’юрі підтвердив, що офіційно йде з боксу

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі насправді оголосив про завершення кар'єри.

Цю інформацію підтвердив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Щойно закінчив зворушливу відеоконференцію з Тайсоном Ф’юрі, який підтвердив, що офіційно йде з боксу. Ми повністю підтримуємо його рішення, про яке мріє кожен - піти на пенсію непереможеним і бути чемпіоном світу за версією WBC. Ми незабаром підготуємо спеціальний прощальний захід", - сказав Сулейман.