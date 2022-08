Президент WBC: Ф’юрі підтвердив, що офіційно йде з боксу

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі насправді оголосив про завершення кар'єри.

Цю інформацію підтвердив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Just finished a touching video conference with @Tyson_Fury who has confirmed his official retirement from boxing . We fully support his decision which is a dream for anyone to retire undefeated and as WBC champion of the world.@WBCBoxing will prepare a special farewell event soon pic.twitter.com/2SgCRILldl