Головне
Україна завоювала третє золото на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Сьогодні 18:53 322
Фєдіна завоювала золото чемпіонату Європи в технічній програмі
Сьогодні 17:36 367
Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри
Сьогодні 16:48 797 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 14:04 249321
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Сьогодні 13:48 6419
Красніков залишив Металіст
Сьогодні 13:25 890
Романчук з першого місця вийшов у фінал чемпіонату Європи-2022
Сьогодні 12:25 529
Медальні надії у велотреку: розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 12 серпня
Сьогодні 09:43 577
Циганков відхилив пропозицію клубу Серії А
Сьогодні 09:08 757
Ван Леувен пояснив поразку Зорі у кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:37 3190
Прямі трансляції

Президент WBC: Ф’юрі підтвердив, що офіційно йде з боксу

Сьогодні 20:34 220 0
Чемпіон WBC завершив кар'єру
Президент WBC: Ф’юрі підтвердив, що офіційно йде з боксу
#WBC, #Сулейман, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі насправді оголосив про завершення кар'єри.

Цю інформацію підтвердив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Щойно закінчив зворушливу відеоконференцію з Тайсоном Ф’юрі, який підтвердив, що офіційно йде з боксу. Ми повністю підтримуємо його рішення, про яке мріє кожен - піти на пенсію непереможеним і бути чемпіоном світу за версією WBC. Ми незабаром підготуємо спеціальний прощальний захід", - сказав Сулейман.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 249321
Ван Леувен пояснив поразку Зорі у кваліфікації Ліги Європи Ван Леувен пояснив поразку Зорі у кваліфікації Ліги Європи 3190
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 6419
Українець Кочергін забив Спартаку в Лізі конференцій - відео Українець Кочергін забив Спартаку в Лізі конференцій - відео 1956
Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій 3654
Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але нам наступають на п'яти Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але нам наступають на п'яти 12009 1
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 90770 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16759 1
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20989
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14670
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21236 3
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18348