Президент WBC: Ф’юрі підтвердив, що офіційно йде з боксу

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі насправді оголосив про завершення кар'єри.
Цю інформацію підтвердив президент WBC Маурісіо Сулейман.
"Щойно закінчив зворушливу відеоконференцію з Тайсоном Ф’юрі, який підтвердив, що офіційно йде з боксу. Ми повністю підтримуємо його рішення, про яке мріє кожен - піти на пенсію непереможеним і бути чемпіоном світу за версією WBC. Ми незабаром підготуємо спеціальний прощальний захід", - сказав Сулейман.
Just finished a touching video conference with @Tyson_Fury who has confirmed his official retirement from boxing . We fully support his decision which is a dream for anyone to retire undefeated and as WBC champion of the world.@WBCBoxing will prepare a special farewell event soon pic.twitter.com/2SgCRILldl— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) August 12, 2022