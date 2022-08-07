За словами фахівця, для організації цього бою потрібен час

Джерело - Themistode.

Володар регулярного титулу WBA у легкій вазі Джервонта Девіс проведе поєдинок проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

Про це заявив тренер Девіса Келвін Форд

"Поєдинок з Ломаченком відбудеться. Послухайте, що я говорю. Всі ці бої відбудуться. Просто необхідно почекати, поки не зійдуться всі зірки, щоб їх влаштувати. Цьому бути", - сказав Форд.

Нагадаємо, українець останній бій провів у грудні минулого року, перемігши одноголосним рішенням суддів Річарда Коммі.

Раніше промоутер Едді Гірн заявив, що Василь Ломаченко не є зіркою для звичайних глядачів.

Скандал в українському боксі. Хронологія подій

У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;

її, що спричинило величезний і резонанс в українському суспільстві; У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;

22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;

Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;

У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;

Закілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.

Володимир Продивус

Очолює Федерацію боксу України з 2008 року;

Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:

Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року

Є близьким соратником умара кремльова, із яким часто проводить час разом;

час разом; За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;

Незважаючи на війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати кремльова й росію.

Кирило Шевченко

З 2009 року очолював Київську міську федерацію боксу;

Наприкінці 2021 року очолив боксерських опозиційний рух і 22 лютого 2022 року більшістю регіональних федерацій був обраний президентом Федерації боксу України;

З перших днів війни Шевченко очолив батальйон спецпризначення “Архангели Михаїла”, який займався обороною Києва, боротьбою з ДРГ та евакуацією поранених та дітей в безпечні регіони нашої країни.

Що відомо про ФБУ Продивуса