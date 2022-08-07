Тренер зіркового боксера пообіцяв бій із Ломаченком

Джерело - Themistode.
Володар регулярного титулу WBA у легкій вазі Джервонта Девіс проведе поєдинок проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.
Про це заявив тренер Девіса Келвін Форд
"Поєдинок з Ломаченком відбудеться. Послухайте, що я говорю. Всі ці бої відбудуться. Просто необхідно почекати, поки не зійдуться всі зірки, щоб їх влаштувати. Цьому бути", - сказав Форд.
Нагадаємо, українець останній бій провів у грудні минулого року, перемігши одноголосним рішенням суддів Річарда Коммі.
Раніше промоутер Едді Гірн заявив, що Василь Ломаченко не є зіркою для звичайних глядачів.
Скандал в українському боксі. Хронологія подій
- У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
- У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
- 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
- Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
- У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
- Закілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.
Володимир Продивус
- Очолює Федерацію боксу України з 2008 року;
- Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
- Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду
- Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року
- Є близьким соратником умара кремльова, із яким часто проводить час разом;
- За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
- Незважаючи на війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати кремльова й росію.
Кирило Шевченко
- З 2009 року очолював Київську міську федерацію боксу;
- Наприкінці 2021 року очолив боксерських опозиційний рух і 22 лютого 2022 року більшістю регіональних федерацій був обраний президентом Федерації боксу України;
- З перших днів війни Шевченко очолив батальйон спецпризначення “Архангели Михаїла”, який займався обороною Києва, боротьбою з ДРГ та евакуацією поранених та дітей в безпечні регіони нашої країни.
Що відомо про ФБУ Продивуса
- ФБУ й досі не розрахувалася з Українськими Отаманами. Сума вражає;
- За перехід у профі В'ячеслава Глазкова Продивус взяв 65 тисяч доларів;
- ФБУ незаконно дискваліфікувала Віктора Вихриста, не маюч на це жодних юридичних підстав, після того як боксер перейшов у професіольний бокс;
- Бронзовий призер ОІ-2008 В'ячеслав Глазков закликав гнати Продивуса з ФБУ поганою мітлою;
- Також скандального ексрегіонала звинувачують у дачі хабарів;
- Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні;
- Шатернікова рознесла Продивуса за співпрацю з росіянином;
- Легендарний український тренер Юрій Сосновський заявив, що Продивус не має права очолювати федерацію;
- Також дії Володимира Продивуса засудив, назвавши їх цинічними, міністр Молоді та спорту Вадим Гутцайт.