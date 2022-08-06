Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) не є зірковим боксером.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Зміг би я побудувати успішнішу кар'єру для Ломаченка? Це складно. Так, у Великій Британії багато затятих фанатів, які готові заповнити стадіони, але справа в платі за перегляди. Він не є зіркою для звичайних глядачів.

Проблема з боями Ломаченка в Лондоні полягала б у тому, що невідомо, скільки б їх могло бути.

Якби я у грудні просував тут Лому, то заповнив би арену О2. А чи зміг би я зробити те саме в березні чи квітні?

Причина, через яку ми розпродали всі квитки на поєдинок Ломаченка проти Люка Кемпбелла в тому, що це був поодинокий та унікальний бій, він уперше вийшов на ринг Великої Британії з часів лондонської Олімпіади 2012 року.

Все залежить від кількості. Загалом все залежить від сезону і того, чи є у Великій Британії хороший боєць у легкій вазі. Але він набагато краще продавався б у Великій Британії, ніж в Америці", – сказав Гірн.