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Гірн: Ломаченко не є зіркою для звичайних глядачів

Сьогодні 17:59 151 0
Едді Гірн прокоментував персону Василя Ломаченка
Гірн: Ломаченко не є зіркою для звичайних глядачів
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Василь Ломаченко

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) не є зірковим боксером.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Зміг би я побудувати успішнішу кар'єру для Ломаченка? Це складно. Так, у Великій Британії багато затятих фанатів, які готові заповнити стадіони, але справа в платі за перегляди. Він не є зіркою для звичайних глядачів.

Проблема з боями Ломаченка в Лондоні полягала б у тому, що невідомо, скільки б їх могло бути. 

Якби я у грудні просував тут Лому, то заповнив би арену О2. А чи зміг би я зробити те саме в березні чи квітні? 

Причина, через яку ми розпродали всі квитки на поєдинок Ломаченка проти Люка Кемпбелла в тому, що це був поодинокий та унікальний бій, він уперше вийшов на ринг Великої Британії з часів лондонської Олімпіади 2012 року.

Все залежить від кількості. Загалом все залежить від сезону і того, чи є у Великій Британії хороший боєць у легкій вазі. Але він набагато краще продавався б у Великій Британії, ніж в Америці", – сказав Гірн.

Раніше Арум назвав умову бою Хейні - Ломаченко.

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