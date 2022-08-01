Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ

Джерело - fbu.org.ua.
Європейська конфедерація боксу (EUBC) визнала Володимира Продивуса законним президентом Федерації боксу України.
Про це йдеться листі голови організації Іоанніса Філіппатоса.
"Відповідно до Статуту IBA та Статуту EUBC, у кожній країни може бути лише одна визнана національна федерація.
Враховуючи, що повноваження та компетенція з питань членства належать IBA, членом Федерації боксу України та її президентом є пан Володимир Продивус", – йдеться в листі.
Раніше IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України.
Нагадаємо, 17 грудня 2021 року президентом ФБУ було переобрано Володимира Продивуса. Але 12 регіональних федерацій не визнали результатів звітно-виборчої конференції, заявивши про порушення та відсутність кворуму.
22 лютого відбулася позачергова звітно-виборча конференція ФБУ у Міністерстві молоді та спорту України. Представники 17 регіональних федерацій обрали новим президентом ФБУ Кирила Шевченка.
Відзначимо, Продивус є віцепрезидентом Ради директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA). Російський функціонер Умар Кремльов є президентом IBA.