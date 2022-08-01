Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ

Європейська конфедерація боксу (EUBC) визнала Володимира Продивуса законним президентом Федерації боксу України.

Про це йдеться листі голови організації Іоанніса Філіппатоса.

"Відповідно до Статуту IBA та Статуту EUBC, у кожній країни може бути лише одна визнана національна федерація.

Враховуючи, що повноваження та компетенція з питань членства належать IBA, членом Федерації боксу України та її президентом є пан Володимир Продивус", – йдеться в листі.