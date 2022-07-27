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Спаринг-партнер Усика: Олександр достроково переможе Джошуа

Сьогодні 14:55 303 0
Дейв Аллен прокоментував реванш Усик - Джошуа
Спаринг-партнер Усика: Олександр достроково переможе Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - sportskeeda.com.

Український чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) може перемогти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) одним ударом.

Про це розповів британський боксер надважкої ваги та спаринг-партнер українця Дейв Аллен (19-5-2, 16 КО).

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

"Якщо Джошуа нокаутує Усика одним ударом, це мене не здивує. Він може бити, він небезпечний, Усик природно менший за Ентоні.

Але думаю, Усик виграє достроково. Роберт Гарсія зробить Джошуа агресивним - це і буде загибеллю Ентоні, бо він на щось наткнеться", - сказав Аллен.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

Раніше тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика.

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