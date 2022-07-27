Спаринг-партнер Усика: Олександр достроково переможе Джошуа

Український чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) може перемогти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) одним ударом.

Про це розповів британський боксер надважкої ваги та спаринг-партнер українця Дейв Аллен (19-5-2, 16 КО).

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"Якщо Джошуа нокаутує Усика одним ударом, це мене не здивує. Він може бити, він небезпечний, Усик природно менший за Ентоні.

Але думаю, Усик виграє достроково. Роберт Гарсія зробить Джошуа агресивним - це і буде загибеллю Ентоні, бо він на щось наткнеться", - сказав Аллен.