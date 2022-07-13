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Тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика

Сьогодні 15:55 856 0
Роберт Гарсія прокоментував реванш Усик - Джошуа
Тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - thesun.co.uk.

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) програв українцю Олександру Усику (19-0, 13 КО), бо не був налаштований на перемогу нокаутом.

Про це розповів новий тренер британця Роберт Гарсія.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

"Джошуа не думав про перемогу, не був готовий вигравати той бій. Ентоні розповів мені про те, що він просто думав як пройти всі 12 раундів. Джошуа не замислювався про перемогу, тільки про те, що треба пройти всю дистанцію. Тепер він думає про перемогу і завдання супернику шкоди. Це найважливіше. Він має бути впевнений у своїй команді.

У нас залишилося ще п'ять тижнів важких тренувань. Він ставатиме все краще і краще. Коли настане час битися, Ентоні буде готовий. У Джошуа має бути команда, яка прагне перемоги. Я думаю, що привніс це. Ми з Анхелем Фернандесом хочемо, щоб він був агресивним, злим хлопцем на рингу, щоб він міг потрясти будь-якого суперника. Зараз Джошуа робить це, і я дуже задоволений, як усе йде", - розповів Гарсія. 

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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