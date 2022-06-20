Джошуа: Можу стати єдиним триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) вмотивований на бій проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Тепер я можу зробити вклад в історію, ставши єдиним триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Що за можливість...

Щасливий боксер – небезпечний боксер, і зараз я найщасливіший та найбільш мотивований за увесь час", – сказав Джошуа.