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Джошуа: Можу стати єдиним триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі

Сьогодні 12:25 207 0
Джошуа прокоментував реванш проти Усика
Джошуа: Можу стати єдиним триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) вмотивований на бій проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Тепер я можу зробити вклад в історію, ставши єдиним триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Що за можливість...

Щасливий боксер – небезпечний боксер, і зараз я найщасливіший та найбільш мотивований за увесь час", – сказав Джошуа.

У першому бою, який відбувся у вересні 2021-го, Усик переміг Джошуа в Великобританії одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, оголошено дату реваншу Усик - Джошуа.

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