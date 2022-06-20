Джошуа: Можу стати єдиним триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі

Джерело - tribuna.com.
Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) вмотивований на бій проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Тепер я можу зробити вклад в історію, ставши єдиним триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Що за можливість...
Щасливий боксер – небезпечний боксер, і зараз я найщасливіший та найбільш мотивований за увесь час", – сказав Джошуа.
У першому бою, який відбувся у вересні 2021-го, Усик переміг Джошуа в Великобританії одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, оголошено дату реваншу Усик - Джошуа.