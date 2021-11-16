 Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів | Бокс | Champion.com.ua
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 12:32 7841 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 19:23 17366
Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр
Сьогодні 19:07 26566 5
Шевченко звернувся до збірної України перед матчем з Боснією
Сьогодні 17:27 607
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 17:21 33951
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 16:53 299
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Сьогодні 14:48 2695 1
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:06 4600
BettMan прогнозує важку перемогу України над Боснією з рахунком 1-0
Сьогодні 13:47 255
Визначилася заявка збірної України на матч з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 10:54 980
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Шевченко підтримав збірну України перед грою з Боснією і Герцеговиною
Шевченко підтримав збірну України перед грою з Боснією і Герцеговиною Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:09 274
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Дима Копий
Сьогодні 17:21 33947
Сербські вболівальники дотепно потролили Роналду
Сербські вболівальники дотепно потролили Роналду Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:57 341
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:48 2695 1
BettMan прогнозує важку перемогу України над Боснією з рахунком 1-0
BettMan прогнозує важку перемогу України над Боснією з рахунком 1-0 Harry BettMan
Сьогодні 13:47 255
25 років тому брати Клички дебютували у професійному боксі
25 років тому брати Клички дебютували у професійному боксі Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:38 3391 2
Гарненька буде: Седан крупним планом показала їхню із Зінченком дочку
Гарненька буде: Седан крупним планом показала їхню із Зінченком дочку Віктор Слюсаренко
Вчора 22:12 481
Підтримав безпритульних: Головний тренер клубу АПЛ переночував на вулиці
Підтримав безпритульних: Головний тренер клубу АПЛ переночував на вулиці Віктор Слюсаренко
Вчора 21:40 397
Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу
Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу Harry BettMan
Вчора 18:54 335
Позаздрить Леброн: Ломаченко показав феноменальні здібності в баскетболі
Позаздрить Леброн: Ломаченко показав феноменальні здібності в баскетболі Віктор Слюсаренко
Вчора 18:10 380
Суддівський скандал: ПАР залишилася без ЧС через симуляцію гравця Лестера
Суддівський скандал: ПАР залишилася без ЧС через симуляцію гравця Лестера Віктор Слюсаренко
Вчора 17:20 563
У воротарів підкошувалися ноги: Президент Туркменістану зіграв із міністрами у футзал
У воротарів підкошувалися ноги: Президент Туркменістану зіграв із міністрами у футзал Віктор Слюсаренко
Вчора 16:51 403 1
Нападник Палермо зробив ефектну пропозицію своїй дівчині під час святкування голу
Нападник Палермо зробив ефектну пропозицію своїй дівчині під час святкування голу Віктор Слюсаренко
Вчора 14:02 435
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Андрій Твердохліб
Вчора 13:52 32615
Рудий діамант. Віктору Циганкову - 24!
Рудий діамант. Віктору Циганкову - 24! Віктор Слюсаренко
Вчора 12:13 356
Є підозра на струс мозку: Хокеїсти НХЛ зіткнулися на шалених швидкостях
Є підозра на струс мозку: Хокеїсти НХЛ зіткнулися на шалених швидкостях Віктор Слюсаренко
Вчора 11:42 302
Автор переможного голу з Португалією у трусах і з прапором вибіг подякувати фанатам збірної Сербії
Автор переможного голу з Португалією у трусах і з прапором вибіг подякувати фанатам збірної Сербії Віктор Слюсаренко
Вчора 09:11 682
Як Бангура від Єзерського тікав. Ретро дня
Як Бангура від Єзерського тікав. Ретро дня Андрій Дунець
Вчора 08:00 1662
Український коментатор емоційно відсвяткував автогол захисника збірної Росії
Український коментатор емоційно відсвяткував автогол захисника збірної Росії Віктор Слюсаренко
Вчора 06:34 9174 2
Лайно рідкісне: Ексгравець збірної СРСР залишив ефір під час матчу Росії
Лайно рідкісне: Ексгравець збірної СРСР залишив ефір під час матчу Росії Віктор Слюсаренко
14.11.2021 20:17 21930
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:40 Футбол Маліновський оцінив шанси Фінляндії у матчі проти Франції 70
19:30 Теніс Кравченко вийшов до другого кола АТР у По 87
19:23 Бокс Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 17366
19:20 Пряма трансляція Ла Ліга. Барселона - Еспаньйол: онлайн-трансляція. LIVE 70
19:20 Пряма трансляція Ла Ліга. Гранада - Реал: онлайн-трансляція. LIVE 77
19:15 Футбол Юнацька збірна України обіграла Португалію та вийшла в елітний раунд кваліфікації Євро-2022 261
19:07 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 26566 5
19:05 Пряма трансляція АПЛ. Манчестер Сіті - Евертон: онлайн-трансляція. LIVE 107
18:58 Хокей В Україні заснували хокейну Суперлігу 308
18:50 Пряма трансляція АПЛ. Ліверпуль - Арсенал: онлайн-трансляція. LIVE 107
18:41 Футбол Лідери Боснії і Герцоговини пропустять матч проти України 617
18:35 Пряма трансляція АПЛ. Лестер - Челсі: онлайн-трансляція. LIVE 103
18:30 Футбол ФХУ дискваліфікувала шістьох гравців Донбасу 324
18:20 Пряма трансляція Серія А. Інтер - Наполі: онлайн-трансляція. LIVE 118
18:17 Навколо спорту Зміни складів команд Dota 2 за останній час 122
18:15 Футбол Педріньйо відновився від травми 310
18:09 Блог Шевченко підтримав збірну України перед грою з Боснією і Герцеговиною 276
18:05 Пряма трансляція Серія А. Фіорентина - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE 119
17:58 Теніс Медведєв обіграв Звєрєв на Підсумковому турнірі ATP 196
17:56 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE 595
17:50 Пряма трансляція Серія А. Лаціо - Ювентус: онлайн-трансляція. LIVE 125
17:46 Футбол Яремчук: Фінляндії точно не буде легко у матчі з Францією 258
17:35 Пряма трансляція Серія А. Аталанта - Спеція: онлайн-трансляція. LIVE 143
17:27 Футбол Шевченко звернувся до збірної України перед матчем з Боснією 607
17:21 Блог Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 33951

Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів

Сьогодні 19:23 17366 0
У 1996 році Віталій та Володимир Кличко вирішили не підписувати контракт з одіозним промоутером Доном Кінгом
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів

Джерело - Чемпіон.

Свою професійну боксерську кар’єру Віталій та Володимир Клички розпочали в Європі. Восени 1996 року українці підписали контракт із розташованою в Гамбурзі німецькою компанією Універсум Бокс Промоушн. Але ще за три місяці до цього на запрошення Дона Кінга відвідали США та провели переговори з найбільш відомим промоутером в світі. Кінг якраз перебував на гребені хвилі у цьому бізнесі. У “стайні” Дона знаходилися найвідоміші боксери того часу, включаючи Майка Тайсона.

Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави 

Але 20-річний Володимир Кличко був одним з претендентів на перемогу в Олімпійських іграх в Атланті, а його старший брат Віталій за рік до цього дійшов до фіналу чемпіонату світу, який проходив в Берліні. Українці були справжньою перлиною боксерського трансферного ринку, тож бажання Кінга підписати братів виглядало цілком логічним. Дон запросив Віталія та Володимира на боксерське шоу, яке проходило в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі, де головним боєм був поединок Майка Тайсона з Брюсом Селдоном. Майк нокаутував Брюса вже в першому раунді і заробив за 109 секунд бою гонорар у розмірі 15 мільйонів доларів. Брюсу дісталися 5 мільйонів доларів. Після шоу Дон Кінг запросив українців до себе в гості, де і запропонував підписати контракти. 

Фінансові умови були напрочуд привабливими, -  зізнавався в розмові з Максимом Розенко Віталій Кличко. -  Брату було запропоновано контракт на 5 мільйонів доларів. Але, мабуть, інтуїція допомогла нам прийняти правильне рішення. Ми розуміли, що Кінг, якщо йому це буде вигідно, не вагаючись пожертвує нашими боксерськими кар’єрами. У нього був тільки один друг, якого зображено на зеленому папірці - його звуть Франклін. З людськими ж якостями у Дона завжди було не дуже. Хоча потрібно віддати належне його акторським здібностям. Тож, знаючи методи роботи Кінга,ми відмовился від ціх привабливих пропозицій. Після цього наші з Володимиром успіхи в рингу чомусь не давали йому спокійно спати ночами. Принаймні, таке враження у мене склалося. 

Вже в 2003 році брати заснували в США компанію K2 Promotion, а через чотири роки в Німеччині компанію Klitschko Management Group (KMG), які займалися організацією та промоушіном їх боїв (К2 в США, KMG - в Європі). Починаючи з цього періоду, українці за свої виступи в рингу та завдяки потужним рекламним контрактам заробили десятки мільйонів доларів. І цілком позбулися залежності від промоутерів, адже самі володіли правами на власні бою. В підсумку брати Клички стали справжніми світовими легендами боксу та були включені в Міжнародний зал спортивної слави.   

Але це ще не кінець цій історії. В травні 2010 року екс-чемпіон світу львів’янин Андрій Котельник підписав 3-річний контракт на 6 боїв з Доном Кінгом. Дон навіть прилетів До міста Лева. Але в підсумку Кінг організував Котельнику лише один бій з Девоном Александером, в якому українця нахабно засудили. Після цього американський промоутер, який на той час вже растратив левову частину свого впливу на світовий професійний бокс, складається враження, просто забув про існування українця. Свій останній бій 36-річний Котельник провів на Львів Арені  в жовтні 2014 року - вже після завершення терміну контракту з Доном Кінгом. 

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()