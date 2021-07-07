Атлас: У бою проти Накатані я побачив іншого Ломаченка

Американський тренер Тедді Атлас у бою Ломаченко - Накатані побачив нове у діях українського боксера.

Про це заявив сам фахівець.

"Я побачив щось нове в діях Ломаченка. Так, у нього залишилися ухильність, кути і всі ці речі, але видно невелика різниця. Він був більш лютим і злим. Він знав, що стоїть на кону.

У тому поєдинку все стояло на кону, і я побачив іншого Ломаченка. Це був хлопець з інстинктом вбивці. Ломаченко завжди був хорошим фінішером. У бою з Люком Кемпбеллом він дозволив супернику врятуватися. Але в поєдинку проти Накатані Ломаченко не дозволив цьому хлопцю врятуватися", - заявив Атлас.