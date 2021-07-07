Атлас: У бою проти Накатані я побачив іншого Ломаченка

Джерело - The Fight with Teddy Atlas.
Американський тренер Тедді Атлас у бою Ломаченко - Накатані побачив нове у діях українського боксера.
Про це заявив сам фахівець.
"Я побачив щось нове в діях Ломаченка. Так, у нього залишилися ухильність, кути і всі ці речі, але видно невелика різниця. Він був більш лютим і злим. Він знав, що стоїть на кону.
У тому поєдинку все стояло на кону, і я побачив іншого Ломаченка. Це був хлопець з інстинктом вбивці. Ломаченко завжди був хорошим фінішером. У бою з Люком Кемпбеллом він дозволив супернику врятуватися. Але в поєдинку проти Накатані Ломаченко не дозволив цьому хлопцю врятуватися", - заявив Атлас.
Нагадаємо, ця перемога стала для Ломаченка 15-й на професійного рингу.
Раніше, авторитетний тренер Роберт Гарсія з нетерпінням очікую на другий бій колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка та абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса.