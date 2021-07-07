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Атлас: У бою проти Накатані я побачив іншого Ломаченка

Сьогодні 18:39 472 0
Іменитий тренер оцінив дії українця в поєдинку проти японця
Атлас: У бою проти Накатані я побачив іншого Ломаченка
#Атлас

Джерело - The Fight with Teddy Atlas.

Американський тренер Тедді Атлас у бою Ломаченко - Накатані побачив нове у діях українського боксера.

Про це заявив сам фахівець.

"Я побачив щось нове в діях Ломаченка. Так, у нього залишилися ухильність, кути і всі ці речі, але видно невелика різниця. Він був більш лютим і злим. Він знав, що стоїть на кону. 

У тому поєдинку все стояло на кону, і я побачив іншого Ломаченка. Це був хлопець з інстинктом вбивці. Ломаченко завжди був хорошим фінішером. У бою з Люком Кемпбеллом він дозволив супернику врятуватися. Але в поєдинку проти Накатані Ломаченко не дозволив цьому хлопцю врятуватися", - заявив Атлас.

Нагадаємо, ця перемога стала для Ломаченка 15-й на професійного рингу.

Раніше, авторитетний тренер Роберт Гарсія з нетерпінням очікую на другий бій колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка та абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса.

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