Гарсія: Люди чекають реваншу Ломаченка та Лопеса

Авторитетний тренер Роберт Гарсія з нетерпінням очікую на другий бій колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка та абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса.

Про це заявив сам Гарсія.

"У першому бою Вася занадто довго чекав, не пускав в хід свої руки і віддав перші шість або сім раундів. Можу відзначити, що Теофімо не бив його в цих раундах. Це був обережний бій, з невеликою кількістю дій і донесених ударів, але Лопес вигравав раунди.

Раунди, які взяв Ломаченко, він домінував і доносив удари. Він володів ситуацією близько чотирьох раундів.

Все-таки, в реванші поставлю на Лому. Теофімо - міцний чувак, у нього велике серце, так що Ломаченко точно не нокаутує того. Мені здається, що Лома переможе, але я ставлю на суддівське рішення. Це топовий поєдинок, а люди з нетерпінням чекають його", - сказав Гарсія.