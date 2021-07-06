 Гарсія: Люди чекають реваншу Ломаченка та Лопеса | Бокс | Champion.com.ua
Збірній України заборонили їхати на чемпіонат світу у Москву
Сьогодні 14:20 3527 2
Євро-2020. Італія - Іспанія: онлайн трансляція
Сьогодні 18:15 2254
Вихрист буде битися в андеркарді бою Вайлдера і Ф'юрі
Сьогодні 18:09 476
Євро-2020. Італія - Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE
Сьогодні 14:02 576
Італія - Іспанія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020
Сьогодні 13:45 8175
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 13:17 21053
УПЛ підтвердила перенесення матчу за Суперкубок України
Сьогодні 12:30 662
Тренер збірної Німеччини може очолити Росію
Сьогодні 11:25 1708 1
Український клуб припинить своє існування - журналіст
Вчора 22:10 3647
Лунін отримає статус основного голкіпера Реала - Marca
Вчора 20:42 3678
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:32 1092 2
Найкращий результат сезону. Золотий стрибок Магучіх на Діамантовій лізі
Найкращий результат сезону. Золотий стрибок Магучіх на Діамантовій лізі Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:43 484
Визначилися головні фаворити на вихід до фіналу Євро-2020
Визначилися головні фаворити на вихід до фіналу Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 15:19 2456
Англія Євро 2020: Останні спортивні новини та результати
Англія Євро 2020: Останні спортивні новини та результати Дима Копий
Сьогодні 14:54 378
После 1878-дневного перерыва харьковский «Металлист» вернулся в украинский футбол
После 1878-дневного перерыва харьковский «Металлист» вернулся в украинский футбол Дима Копий
Сьогодні 14:22 596
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі Valeriy Ruchka
Вчора 16:17 2196
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України Valeriy Ruchka
Вчора 15:22 1680 4
Фан-зону в Києві відвідала рекордна кількість глядачів
Фан-зону в Києві відвідала рекордна кількість глядачів Андрій Твердохліб
Вчора 15:02 356
У боксі б'ють боляче: Митрофанов провів відкрите тренування перед боєм
У боксі б'ють боляче: Митрофанов провів відкрите тренування перед боєм Valeriy Ruchka
Вчора 15:01 536
Наймиліше відео дня. Яремчука зустрів його маленький син
Наймиліше відео дня. Яремчука зустрів його маленький син Valeriy Ruchka
Вчора 12:50 2152
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гарсія: Люди чекають реваншу Ломаченка та Лопеса

Сьогодні 18:41 381 0
Спеціаліст висловився про потенційний поєдинок зіркових боксерів
Гарсія: Люди чекають реваншу Ломаченка та Лопеса
#Гарсія

Джерело - Robert García Unfiltered.

Авторитетний тренер Роберт Гарсія з нетерпінням очікую на другий бій колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка та абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса.

Про це заявив сам Гарсія.

"У першому бою Вася занадто довго чекав, не пускав в хід свої руки і віддав перші шість або сім раундів. Можу відзначити, що Теофімо не бив його в цих раундах. Це був обережний бій, з невеликою кількістю дій і донесених ударів, але Лопес вигравав раунди.

Раунди, які взяв Ломаченко, він домінував і доносив удари. Він володів ситуацією близько чотирьох раундів.

Все-таки, в реванші поставлю на Лому. Теофімо - міцний чувак, у нього велике серце, так що Ломаченко точно не нокаутує того. Мені здається, що Лома переможе, але я ставлю на суддівське рішення. Це топовий поєдинок, а люди з нетерпінням чекають його", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, після перемоги над японським боксером Макайосі Накатані, Ломаченко в черговий раз запропонував Лопесу провести реванш. Американська сторона ще не прийняла пропозицію, так як Теофімо необхідно провести бій з Джорджем Камбососом.

Раніше, екстренер Кличка назвав причину поразки Володимира у бою з Ф'юрі.

Коментарі ()