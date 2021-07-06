Гарсія: Люди чекають реваншу Ломаченка та Лопеса

Джерело - Robert García Unfiltered.
Авторитетний тренер Роберт Гарсія з нетерпінням очікую на другий бій колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка та абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса.
Про це заявив сам Гарсія.
"У першому бою Вася занадто довго чекав, не пускав в хід свої руки і віддав перші шість або сім раундів. Можу відзначити, що Теофімо не бив його в цих раундах. Це був обережний бій, з невеликою кількістю дій і донесених ударів, але Лопес вигравав раунди.
Раунди, які взяв Ломаченко, він домінував і доносив удари. Він володів ситуацією близько чотирьох раундів.
Все-таки, в реванші поставлю на Лому. Теофімо - міцний чувак, у нього велике серце, так що Ломаченко точно не нокаутує того. Мені здається, що Лома переможе, але я ставлю на суддівське рішення. Це топовий поєдинок, а люди з нетерпінням чекають його", - сказав Гарсія.
Нагадаємо, після перемоги над японським боксером Макайосі Накатані, Ломаченко в черговий раз запропонував Лопесу провести реванш. Американська сторона ще не прийняла пропозицію, так як Теофімо необхідно провести бій з Джорджем Камбососом.
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