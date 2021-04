Американський блогер нокаутував ексчемпіона Bellator

В Атланті (США) на арені Mercedes-Benz Stadium відбувся бій між блогером Джейком Полом і ексчемпіоном Bellator і ONE в напівсередній вазі Беном Аскреном.

Пол нокаутував суперника у першому раунді. Удар справа відправив Аскрена у важкий нокдаун, і рефері прийняв рішення зупинити поєдинок.

Відзначимо, що Пол у 2020-му році здобув дві перемоги нокаутом над блогером AnEsonGib і ексгравцем НБА Нейтом Робінсоном.

Jake Paul knocked Ben Askren out in Round 1 and the official called a stoppage after.#TrillerFightClub pic.twitter.com/4uOFs51LAK