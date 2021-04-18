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Американський блогер нокаутував ексчемпіона Bellator

Сьогодні 09:10 539 0
Відомий американський блогер Джейк Пол здобув чергову перемогу на рингу
Американський блогер нокаутував ексчемпіона Bellator
#Пол, #Аскрен

Джерело - Чемпіон.

В Атланті (США) на арені Mercedes-Benz Stadium відбувся бій між блогером Джейком Полом і ексчемпіоном Bellator і ONE в напівсередній вазі Беном Аскреном.

Актуально: Прогрейс - Редкач: Відео спірного нокауту

Пол нокаутував суперника у першому раунді. Удар справа відправив Аскрена у важкий нокдаун, і рефері прийняв рішення зупинити поєдинок.

Відзначимо, що Пол у 2020-му році здобув дві перемоги нокаутом над блогером AnEsonGib і ексгравцем НБА Нейтом Робінсоном.

Раніше, блогер запропонував Мак-Грегору 50 млн доларів за бій.

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