 Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open
Сьогодні 06:07 2190
Вакула в Маріуполі потрапив у ДТП
Сьогодні 08:06 1694
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 07:28 281
Баварія вийшла у фінал клубного чемпіонату світу
Вчора 21:52 979
Визначилась дата бою Усик - Джойс
Вчора 20:17 18205
Зінченко встановив унікальне досягнення у Манчестер Сіті
Вчора 19:46 3893 1
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка
Вчора 15:08 2093
Гамільтон підписав новий контракт з Мерседес
Вчора 13:40 426
Зоря оголосила про підписання Шахаба
Вчора 12:52 625
Підсумки другого раунду чемпіонату України з кібербаскетболу
Вчора 12:40 426
Блоги
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса Valeriy Ruchka
Вчора 09:21 5821
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 02:42 5246
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:56 2069
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:10 830
Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі
Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі Valeriy Ruchka
07.02.2021 17:48 1536
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:24 Хокей Едмонтон переграв Оттаву, Аризона здолала Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ 58
08:06 Футбол Вакула в Маріуполі потрапив у ДТП 1694
07:28 Бокс Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 281
06:27 Теніс Визначилася наступна суперниця Світоліної на Australian Open 686
06:07 Теніс Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open 2190
02:27 Навколо спорту Перестаньте це робити: небезпечні вправи для жінок 267
02:22 Пряма трансляція Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE 2837
8 Лютого 2021
23:56 Футбол Атлетіко втратило перемогу над Сельтою у Ла-Лізі 1519
23:52 Футбол Лідс розібрався з Крістал Пелес в АПЛ 1432
23:40 Баскетбол Роуз став гравцем Нью-Йорка 1620
23:25 Футбол Перес визначив майбутнє Зідана у Реалі 1850
23:11 Футбол Гендиректор Зорі: Переговори по Шахабу йшли на рівні президентів клубів 1781
22:55 Баскетбол Черкаські Мавпи підписали ексгравця Детройта 1778
22:44 Футбол Кобін: Селезньов хотів спробувати пограти у Минаї 2038
22:29 Футбол Президент Інгульця анонсував трансфери клубу 1860
22:17 Футбол Тайсон відмовився переходи у клуби з Росії, ОАЕ та Китаю 2208
21:52 Футбол Баварія вийшла у фінал клубного чемпіонату світу 979
21:43 Футбол Брюгге втратив двох ключових гравців за 10 днів до матчу з Динамо 2162
21:31 Футбол Супряга втратив довіру Луческу – журналіст 2545
21:16 Футбол Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Лейпцига 1874
20:58 Футбол Челсі узгодило перехід Боатенга 1889
20:45 Футбол Динамо повернулося в Україну зі зборів у Туреччині 2075
20:31 Футбол Атлетіко зіграє з Челсі у Польщі - ЗМІ 2036
20:17 Бокс Визначилась дата бою Усик - Джойс 18205
19:59 Хокей. УХЛ В УХЛ назвали найкращих гравців січня 1823

Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів

Сьогодні 07:28 281 0
У 1996 році Віталій та Володимир Кличко вирішили не підписувати контракт з одіозним промоутером Доном Кінгом
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів

Джерело - Чемпіон.

Свою професійну боксерську кар’єру Віталій та Володимир Клички розпочали в Європі. Восени 1996 року українці підписали контракт із розташованою в Гамбурзі німецькою компанією Універсум Бокс Промоушн. Але ще за три місяці до цього на запрошення Дона Кінга відвідали США та провели переговори з найбільш відомим промоутером в світі. Кінг якраз перебував на гребені хвилі у цьому бізнесі. У “стайні” Дона знаходилися найвідоміші боксери того часу, включаючи Майка Тайсона.

Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави 

Але 20-річний Володимир Кличко був одним з претендентів на перемогу в Олімпійських іграх в Атланті, а його старший брат Віталій за рік до цього дійшов до фіналу чемпіонату світу, який проходив в Берліні. Українці були справжньою перлиною боксерського трансферного ринку, тож бажання Кінга підписати братів виглядало цілком логічним. Дон запросив Віталія та Володимира на боксерське шоу, яке проходило в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі, де головним боєм був поединок Майка Тайсона з Брюсом Селдоном. Майк нокаутував Брюса вже в першому раунді і заробив за 109 секунд бою гонорар у розмірі 15 мільйонів доларів. Брюсу дісталися 5 мільйонів доларів. Після шоу Дон Кінг запросив українців до себе в гості, де і запропонував підписати контракти. 

Фінансові умови були напрочуд привабливими, -  зізнавався в розмові з Максимом Розенко Віталій Кличко. -  Брату було запропоновано контракт на 5 мільйонів доларів. Але, мабуть, інтуїція допомогла нам прийняти правильне рішення. Ми розуміли, що Кінг, якщо йому це буде вигідно, не вагаючись пожертвує нашими боксерськими кар’єрами. У нього був тільки один друг, якого зображено на зеленому папірці - його звуть Франклін. З людськими ж якостями у Дона завжди було не дуже. Хоча потрібно віддати належне його акторським здібностям. Тож, знаючи методи роботи Кінга,ми відмовился від ціх привабливих пропозицій. Після цього наші з Володимиром успіхи в рингу чомусь не давали йому спокійно спати ночами. Принаймні, таке враження у мене склалося. 

Вже в 2003 році брати заснували в США компанію K2 Promotion, а через чотири роки в Німеччині компанію Klitschko Management Group (KMG), які займалися організацією та промоушіном їх боїв (К2 в США, KMG - в Європі). Починаючи з цього періоду, українці за свої виступи в рингу та завдяки потужним рекламним контрактам заробили десятки мільйонів доларів. І цілком позбулися залежності від промоутерів, адже самі володіли правами на власні бою. В підсумку брати Клички стали справжніми світовими легендами боксу та були включені в Міжнародний зал спортивної слави.   

Але це ще не кінець цій історії. В травні 2010 року екс-чемпіон світу львів’янин Андрій Котельник підписав 3-річний контракт на 6 боїв з Доном Кінгом. Дон навіть прилетів До міста Лева. Але в підсумку Кінг організував Котельнику лише один бій з Девоном Александером, в якому українця нахабно засудили. Після цього американський промоутер, який на той час вже растратив левову частину свого впливу на світовий професійний бокс, складається враження, просто забув про існування українця. Свій останній бій 36-річний Котельник провів на Львів Арені  в жовтні 2014 року - вже після завершення терміну контракту з Доном Кінгом. 

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()