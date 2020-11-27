У WBC думають, що Вайлдер заслужив шанс ще раз битися за титул

Через юридичні проблеми реванш Ф'юрі - Вайлдер зірвався, однак американському боксеру потрібно дати шанс.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Знаю, що Вайлдер і Ф'юрі намагаються вирішити питання з приводу контракту і третього бою. Але подробиць у мене немає. Вайлдер - неймовірний, надважливий елемент для WBC.

Він 5 років утримував наш титул, і заслужив шанс ще раз битися за пояс. У нього неймовірний відсоток перемог, неймовірний відсоток нокаутів.

Подивимося, як все складеться, але Деонтей заслуговує на свій шанс", - вважає Сулейман.