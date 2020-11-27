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У WBC думають, що Вайлдер заслужив шанс ще раз битися за титул

Сьогодні 16:40 380 0
Сулейман вважає, що американцеві варто дати шанс
У WBC думають, що Вайлдер заслужив шанс ще раз битися за титул
#Сулейман, #Вайлдер

Джерело - Sky Sports.

Через юридичні проблеми реванш Ф'юрі - Вайлдер зірвався, однак американському боксеру потрібно дати шанс.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Знаю, що Вайлдер і Ф'юрі намагаються вирішити питання з приводу контракту і третього бою. Але подробиць у мене немає. Вайлдер - неймовірний, надважливий елемент для WBC.

Він 5 років утримував наш титул, і заслужив шанс ще раз битися за пояс. У нього неймовірний відсоток перемог, неймовірний відсоток нокаутів.

Подивимося, як все складеться, але Деонтей заслуговує на свій шанс", - вважає Сулейман.

Ф'юрі переключився на ідею битися за всі титули з Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер відмовився виступати у новій ваговій категорії.

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