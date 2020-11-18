Вайлдер відмовився виступати у новій ваговій категорії

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) не виступатиме в новій ваговій категорії - бріджервейті.

Про це заявив сам боксер.

"Якщо цю вагову категорію створили спеціально для мене, то я відмовляюся бути її обличчям. Я будую свою кар'єру в суперважкій весе.Я прийшов саме сюди і тут я маю намір все завершити.

Суперники завжди переважували мене. В останньому бою я важив 104,5 кг, набрати вагу не складно для мене. Моя міць компенсує все це. Я занадто сильний для більш легкій ваговій категорії. Я не повинен там виступати ", - заявив Вайлдер.