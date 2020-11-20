 Лопес: Після бою Ломаченко послав всіх на х** і поїхав додому | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Після бою Ломаченко послав всіх на х** і поїхав додому

Сьогодні 06:15 445 0
Теофімо не сподобалося, що після сутички українець не дав ніяких пояснень
Лопес: Після бою Ломаченко послав всіх на х** і поїхав додому
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - EsNews.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес не зміг нормально поспілкуватися з українцем Василем Ломаченком після їх бою.

Про це заявив сам американець.

"Розмовляв я з ним? Та пішов він! Ви всі його обожнюєте, але після бою він навіть не дав нікому з вас пояснень - що він робив вірно або що він робив неправильно в цьому бою. Він лише сказав:" Пішли ви всі на х** "і просто поїхав додому.

Ми відправили його назад в Україну, як і обіцяли. Він же популярна людина, володіє якимось статусом. Так чому б не вийти до ЗМІ, щоб порозумітися? Ні, замість цього він поїхав додому", - сказав Лопес.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо здолав Ломаченко одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося, що  Лопес обурився щодо сусідства з Ломаченком у рейтингу pound-for-pound. 

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