Лопес: Після бою Ломаченко послав всіх на х** і поїхав додому

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес не зміг нормально поспілкуватися з українцем Василем Ломаченком після їх бою.

Про це заявив сам американець.

"Розмовляв я з ним? Та пішов він! Ви всі його обожнюєте, але після бою він навіть не дав нікому з вас пояснень - що він робив вірно або що він робив неправильно в цьому бою. Він лише сказав:" Пішли ви всі на х** "і просто поїхав додому.

Ми відправили його назад в Україну, як і обіцяли. Він же популярна людина, володіє якимось статусом. Так чому б не вийти до ЗМІ, щоб порозумітися? Ні, замість цього він поїхав додому", - сказав Лопес.