Лопес: Ломаченко взагалі не має бути у рейтингу The Ring

Джерело - BoxingScene.
Абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса обурило сусідство з українцем Василем Ломаченком у рейтингу pound-for-pound.
Про це заявив сам американський боксер.
"Я вважаю, що я повинен бути в п'ятірці найкращих. І що мені дійсно не подобається, так це те, що Ломаченко знаходиться відразу за мною. Приберіть його. Це безумство - бачити там його ім'я", - зазначив Лопес.
Лопес розташувався на 6-му місці, а Ломаченко - на 7-му.
Відзначимо, що лідирує рейтингу Сауль Альварес, на другому місці знаходиться Наоя Іноуе, на третьому - Теренс Кроуфорд, а четверту сходинку посів Олександр Усик.
Раніше, батько Лопеса знайшов суперника для Ломаченка.