Лопес: Ломаченко взагалі не має бути у рейтингу The Ring

Абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса обурило сусідство з українцем Василем Ломаченком у рейтингу pound-for-pound.

Про це заявив сам американський боксер.

"Я вважаю, що я повинен бути в п'ятірці найкращих. І що мені дійсно не подобається, так це те, що Ломаченко знаходиться відразу за мною. Приберіть його. Це безумство - бачити там його ім'я", - зазначив Лопес.