Лопес-старший: В Україні не приймуть Ломаченка, якщо він спробує уникнути бою з моїм сином

Володар титулів WBO і WBA і WBC Franchise Василь Ломаченко не має уникати бою з чемпіоном IBF у легкій вазі Теофімо Лопесом.

Про це заявив батько чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса.

"Контракт на бій Теофімо з Ломаченко вже підписаний. Так що, будь ласка, не кажіть, що у нього буде якась травма в таборі, не кажіть такого д ** ьма.

Я так скажу - якщо Ломаченко спробує уникнути цього бою, то його не приймуть в Україні", - сказав Лопес-старший.