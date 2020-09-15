Ексчемпіон світу вважає, що найкращі повинні боротися з найкращими

Переможець об'єднавчого двобою між чемпіоном за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком та володаря титулу IBF Теофімо Лопесом в майбутньому може вийти в ринг проти звичайного чемпіона WBC Девіна Хейні.

Про це заявив колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Заб Джуда.

"Переможець бою Ломаченко - Лопес поб'ється з Хейні. Це не моє бажання, просто цей поєдинок відбудеться. Я тут ні при чому. Найкращі повинні битися з найкращими. А якщо цього не буде, то фани подивляться на тебе і скажуть: "Чувак, що ти робиш? Припини називати себе так і сяк, адже ми цього не побачимо, поки ти не вийдеш на ринг і не проведеш бій ". Якщо ти не покажеш яйця і не вийдеш битися, то ніхто не буде тебе поважати. Я робив саме це. Незважаючи на те, перемагав я, програвав або зводив бої внічию, я завжди виходив битися", - зазначив Джуда.

Нагадаємо, Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді.