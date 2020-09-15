 Джуда: Переможець бою Ломаченко - Лопес поб'ється з Хейні | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо Київ - АЗ Алкмар 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:30 6662 1
20 років тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua
Сьогодні 17:26 345 1
Гірн назвав офіційну дату бою Вайт - Повєткін
Сьогодні 17:10 970
Ястремська та Світоліна програли у першому колі турніру у Римі
Сьогодні 16:10 856
Русин відмовився переходити у бельгійський клуб
Сьогодні 12:56 1331
У гравця Зорі виявили коронавірус
Сьогодні 12:25 1125
Усик - другий у рейтингу WBC
Сьогодні 10:30 1881
Український пілот Пеклін здобув історичну перемогу у Формулі-4
Сьогодні 09:43 630
Яремчука повернули до складу Гента після звільнення головного тренера
Сьогодні 09:12 2687
Даллас вийшов у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:58 1602
Блоги
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх Valeriy Ruchka
12.09.2020 18:43 1286
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема Valeriy Ruchka
12.09.2020 15:21 1846
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі Valeriy Ruchka
12.09.2020 13:55 1093
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі Valeriy Ruchka
12.09.2020 13:31 1990
Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України
Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України Valeriy Ruchka
12.09.2020 11:20 5113
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук Valeriy Ruchka
11.09.2020 12:39 767
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
11.09.2020 10:06 565
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні Андрій Твердохліб
11.09.2020 09:14 6394 1
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
11.09.2020 08:50 1639 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
10.09.2020 22:06 502
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:30 Футбол Динамо Київ - АЗ Алкмар 0:0. ОНЛАЙН 6662 1
20:24 Футбол Стало відомо хто судитиме Суперкубок УЄФА-2020 110
20:10 Футбол Мілік відмовився від переходу до Роми 169
19:55 Хокей Лавіолетт очолив Вашингтон 280
19:45 Пряма трансляція Динамо Київ - АЗ Алкмар: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE 3394
19:40 Футбол Циганик: Впевнений, що Профутбол буде існувати, і що програма буде краще, ніж була до цього 206
19:25 Футбол В Андерлехті стався спалах коронавірусу 323
19:09 Футбол Мбаппе хоче грати у складі Реала 579
18:51 Футбол Забарний і Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч із АЗ 897
18:40 Футбол Лаудруп вилікувався від раку крові 651
18:25 Футбол Волинь зіграє кубковий матч з Прикарпаттям молодіжним складом 526
18:10 Бокс Джуда: Переможець бою Ломаченко - Лопес поб'ється з Хейні 919
17:54 Футбол У Волині спалах COVID-19 - виявили 13 хворих 439
17:40 Хокей Калгарі призначив головного тренера 1117
17:26 Ексклюзив 20 років тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 345 1
17:25 Футбол Вацко назвав фактори, завдяки яким Динамо переможе АЗ 1295
17:10 Бокс Гірн назвав офіційну дату бою Вайт - Повєткін 970
16:55 Футбол У нападника Мілана діагностовано коронавірус 827
16:40 Хокей Білоруський фахівець очолив ХК Крижані Вовки 1128
16:31 Блог Сміття, руїни і повне запустіння. Що сталося зі спортивними об'єктами Олімпійських ігор 2016!? 579
16:25 Футбол Бейл може піти в оренду у клуб АПЛ 1063
16:10 Теніс Ястремська та Світоліна програли у першому колі турніру у Римі 856
15:55 Футбол Forbes назвав ТОП-10 найбагатших футболістів світу 1953
15:48 Футбол Вернер порівняв футбол в АПЛ та Бундеслізі 1385
15:35 Хокей. УХЛ У Дніпрі не виявлено жодного випадку COVID-19 1738

Джуда: Переможець бою Ломаченко - Лопес поб'ється з Хейні

Сьогодні 18:10 919 0
Ексчемпіон світу вважає, що найкращі повинні боротися з найкращими
Джуда: Переможець бою Ломаченко - Лопес поб'ється з Хейні
#Лопес, #Ломаченко, #Хейні

Джерело - FightHype.com.

Переможець об'єднавчого двобою між чемпіоном за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком та володаря титулу IBF Теофімо Лопесом в майбутньому може вийти в ринг проти звичайного чемпіона WBC Девіна Хейні.

Про це заявив колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Заб Джуда.

"Переможець бою Ломаченко - Лопес поб'ється з Хейні. Це не моє бажання, просто цей поєдинок відбудеться. Я тут ні при чому. Найкращі повинні битися з найкращими. А якщо цього не буде, то фани подивляться на тебе і скажуть: "Чувак, що ти робиш? Припини називати себе так і сяк, адже ми цього не побачимо, поки ти не вийдеш на ринг і не проведеш бій ". Якщо ти не покажеш яйця і не вийдеш битися, то ніхто не буде тебе поважати. Я робив саме це. Незважаючи на те, перемагав я, програвав або зводив бої внічию, я завжди виходив битися", - зазначив Джуда.

Нагадаємо, Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді.

Коментарі ()