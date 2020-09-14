 Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді

Сьогодні 15:12 948 0
Теофімо Лопес прокоментував бій проти Василя Ломаченка
Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - sport.ua.

Американський боксер Теофімо Лопес у поєдинку проти Василя Ломаченка розраховує на свій потужний удар.

Про це розповів сам боксер.

"Я не з тих тупих боксерів, які просто б'ють навмання, сподіваючись на випадковий щасливий удар. Я все роблю акуратно і прораховано, хоча багато хто мене бачить звичайним крикуном, який в рингу просто шукає лакі панчі.

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Ломаченко вважається одним з найкращих у світі, але подивимося на нього, коли йому потрібно буде захищатися і відступати. У мене є план на бій, і я не планую його нокаутувати вже в 5 раунді.

Але я не збираюся недооцінювати цього хлопця і спати в рингу. У нас буде класна заруба", - розповів Лопес.

Раніше, Тop Rank підтвердив бій Ломаченко - Лопес.

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