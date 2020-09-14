Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді

Американський боксер Теофімо Лопес у поєдинку проти Василя Ломаченка розраховує на свій потужний удар.

Про це розповів сам боксер.

"Я не з тих тупих боксерів, які просто б'ють навмання, сподіваючись на випадковий щасливий удар. Я все роблю акуратно і прораховано, хоча багато хто мене бачить звичайним крикуном, який в рингу просто шукає лакі панчі.

Актуально: Лопес пояснив, чому Ломаченко піднявся в легку вагу

Ломаченко вважається одним з найкращих у світі, але подивимося на нього, коли йому потрібно буде захищатися і відступати. У мене є план на бій, і я не планую його нокаутувати вже в 5 раунді.

Але я не збираюся недооцінювати цього хлопця і спати в рингу. У нас буде класна заруба", - розповів Лопес.