Сіренко та Захожий можуть провести бої влітку у Києві

Джерело - Чемпіон.
Українські боксери Владислав Сіренко (13-0, 12 КО), Олександр Захожий (13-0, 10 КО), Петро Іванов (11-0-2, 7 КО) і Андрій Великовський (16-2-1, 10 КО) можуть повернутися в ринг в кінці липня у Києві.
Про це повідомляє luckypunchnet.
Менеджер боксерів Макс Михайлов разом з німецькими промоутерами Fächer Sportmanagement спільно з українською компанією Top Boxing Generation і Владом Єлісєєвим планують провести шоу в столиці України.
Також Михайлов повідомив імена попередніх суперників для своїх підопічних на цей вечір. Сіренку буде протистояти Павло Кроленко з Харкова, Зохожому - Костянтин Довбишенко з Вознесенська, Іванову - Роман Шкарупа, а Великовському - Руслан Щельов.
Трансляція шоу запланована на одному з провідних телеканалів.
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Сиренко, Захожий, Иванов и Великовский могут провести бои в Киеве в конце июля 🔥 Украинские боксеры @vladsirenkoboxing (13-0, 12 КО), @zakhozhiy_alexandr (13-0, 10 КО), @ivanov_ukr12 (11-0-2, 7 КО) и @velikovskii (16-2-1, 10 КО) могут вернуться в ринг в конце июля в Киеве 💪 Как сообщил @luckypunchnet менеджер боксеров @max_michailew , он вместе с немецкими промоутерами @faechersportmanagement совместно с украинской компанией @topboxing.generation и @vladeliseev планируют провести шоу в столице Украине 👏 Также Михайлев сообщил предварительных соперников для своих подопечных на этот вечер. Сиренко будет противостоять Павел Кроленко из Харькова, Захожему – Константин Довбишенко из Вознесенска, Иванову – Роман Шкарупа, а Великовскому – Руслан Щелев❗️ . Трансляция шоу запланирована на одном из ведущих телеканалов 📺 Напомним, предыдущее шоу Fächer Sportmanagement должно было состояться 28 марта в Германии, но было перенесено из-за коронавируса 👊 #украинскийбокс #сиренко #захожий #иванов #великовский #лакипанчнет #ukrainianboxing #luckypunchnet
Нагадаємо, попереднє шоу Fächer Sportmanagement мало відбутися 28 березня в Німеччині, але було перенесене через коронавірус.
Раніше, Сіренко назвав свою ціль у боксі.