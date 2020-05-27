Сіренко та Захожий можуть провести бої влітку у Києві

На ринг вийдуть також Іванов і Великовський

Джерело - Чемпіон.

Українські боксери Владислав Сіренко (13-0, 12 КО), Олександр Захожий (13-0, 10 КО), Петро Іванов (11-0-2, 7 КО) і Андрій Великовський (16-2-1, 10 КО) можуть повернутися в ринг в кінці липня у Києві.

Про це повідомляє luckypunchnet.

Менеджер боксерів Макс Михайлов разом з німецькими промоутерами Fächer Sportmanagement спільно з українською компанією Top Boxing Generation і Владом Єлісєєвим планують провести шоу в столиці України.

Також Михайлов повідомив імена попередніх суперників для своїх підопічних на цей вечір. Сіренку буде протистояти Павло Кроленко з Харкова, Зохожому - Костянтин Довбишенко з Вознесенська, Іванову - Роман Шкарупа, а Великовському - Руслан Щельов.

Трансляція шоу запланована на одному з провідних телеканалів.

Нагадаємо, попереднє шоу Fächer Sportmanagement мало відбутися 28 березня в Німеччині, але було перенесене через коронавірус.

Раніше, Сіренко назвав свою ціль у боксі.