Тайсон зв'язувався з Гірном щодо організації поєдинку

Британський промоутер Едді Гірн мав розмову з Майком Тайсоном щодо його повернення у бокс.

Про це написав журналіст Майкл Бенсон.

🤯 Eddie Hearn on Mike Tyson's comeback: "They reached out to me. I had a message. There's a fine line, I've crossed it a couple of times, between integrity of the sport vs entertainment/delivering numbers. I don't know, stranger things have happened, we'll see." [@BritishBoxers]