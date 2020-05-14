Тайсон зв'язувався з Гірном щодо організації поєдинку

Британський промоутер Едді Гірн мав розмову з Майком Тайсоном щодо його повернення у бокс.

Про це написав журналіст Майкл Бенсон.

"Едді Гірн про повернення Майка Тайсона: "Вони звернулися до мене. Прислали мені повідомлення. Є тонка грань, я перетнув її пару разів, між чесністю спорту і розвагою / зароблянням грошей. Я не знаю. Дивні речі вже траплялися, подивимося", - написав Бенсон.