Тайсон зв'язувався з Гірном щодо організації поєдинку

Джерело - Чемпіон.
Британський промоутер Едді Гірн мав розмову з Майком Тайсоном щодо його повернення у бокс.
Про це написав журналіст Майкл Бенсон.
"Едді Гірн про повернення Майка Тайсона: "Вони звернулися до мене. Прислали мені повідомлення. Є тонка грань, я перетнув її пару разів, між чесністю спорту і розвагою / зароблянням грошей. Я не знаю. Дивні речі вже траплялися, подивимося", - написав Бенсон.
🤯 Eddie Hearn on Mike Tyson's comeback: "They reached out to me. I had a message. There's a fine line, I've crossed it a couple of times, between integrity of the sport vs entertainment/delivering numbers. I don't know, stranger things have happened, we'll see." [@BritishBoxers]— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 13, 2020
Нагадаємо, Холіфілд назвав умову бою з Тайсоном.