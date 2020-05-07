Холіфілд назвав умову бою з Тайсоном

Евандер Холіфілд прокоментував можливий бій з Майком Тайсоном

Ексчемпіон двох вагових категорій Евандер Холіфілд готовий побитися з Майком Тайсоном в третій раз, якщо йому запропонують гідний гонорар.

Про це розповів сам боксер.

"Все залежить від того, скільки грошей мені б запропонували за бій з Майком. Головне, що вони мають на увазі під поняттям "хороші гроші". Я ж знаю, що воно означає. Я готовий битися з Тайсоном. Правда, мені повинні запропонувати велику суму грошей. Адже я вийшов би в ринг з людиною, не знаючи, що він буде робити", - розповів Холіфілд.

Раніше, Холіфілд анонсував повернення на ринг.