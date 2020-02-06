В'ячеслав Глазков прокоментував конфлікт федерації боксу України із Віктором Вихристом

Джерело - Чемпіон.

Тренера і менеджера новоспеченого професіонала Віктора Вихриста могли дискваліфікувати через відсутність відступних при переході боксера в професіонали для Федерації боксу України.

Про це розповів колишній претендент на титул IBF у суперважкому дивізіоні В'ячеслав Глазков (21-1-1, 13 КО).

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"Мабуть, відступні за підписання контракту пройшли повз федерацію і Продивуса (Володимир Продивус - президент ФБУ). Тепер хоч якось намагаються насолити!", - написав Глазков у Facebook.

Також, боксер натякнув, що у нього вимагали відступні за перехід у професіонали.

Нагадаємо, ФБУ дискваліфікувала тренера і менеджера Вихриста через перехід боксера у професіонали.