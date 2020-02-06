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ФБУ не зрозумілий вчинок Вихриста

Сьогодні 08:33 450 0
Ілля Гурович прокоментував рішення Віталія Вихриста
ФБУ не зрозумілий вчинок Вихриста
#Вихрист

Джерело - xsport.uа.

У Федерації боксу України не розуміють вчинок важковаговика Віктора Вихриста за перехід боксера у професіонали перед Олімпіадою-2020.

Про це розповів генеральний секретар Федерації боксу України Ілля Гурович.

"Зі сторони команди Федерації і спортсменів, його вчинок - незрозумілий, оскільки, як правило, боксери прагнуть до найпрестижніших змагань -Олімпійська ігор. У Федерації боксу України протягом останніх 20 років завжди були пристойні боксери, не мені вам називати їхні прізвища, і завжди були запрошення від всіх промоутерів. Однак, хлопці розуміли, що їм потрібно для подальших виступів показати результат на Олімпійських іграх. Це найвищі в спорті змагання. Тому, м'яко кажучи, позиція Віктора Вихрист і його менеджерів і тренерів не зовсім зрозуміла і викликає утиск серед українських боксерів з нашої команди", - розповів Гурович.

Нагадаємо, ФБУ дискваліфікувала тренера і менеджера Вихриста через перехід боксера у професіонали.

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