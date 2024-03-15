Джерело - Чемпіон.

Визначився склад жіночої збірної України на матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти Румунії.

Поєдинок відбудеться в період з 12 по 13 квітня 2024 року на ґрунтовому корті в Амелія Айленд, США.

Зазначимо, що в цьому матчі зіграє перша ракетка України Еліна Світоліна (17). За румунську команду виступатиме Симона Халеп, яка нещодавно повернулася на корт після дискваліфікації.

Склад жіночої збірної України

Еліна Світоліна (17)

Леся Цуренко (37)

Людмила Кіченок (20, парний рейтинг)

Юлія Стародубцева (129)

Надія Кіченок (53, парний рейтинг)

Капітан – Михайло Філіма

Склад жіночої збірної Румунії

Ана Богдан (65)

Жаклін Адіна (82)

Анка Алексія Тодоні (227)

Мара Гає (1048)

Симона Халеп (58 – заморожений)

Капітан – Хорія-Влад Текау

Нагадаємо, що Еліна Світоліна останній раз виступала у складі національної збірної у квітні 2021 року, Цуренко – у лютому 2020-го. Юлія Стародубцева дебютує у складі команди.

Напередодні Еліна Світоліна (17) поступилась американці Еммі Наварро (23) в матчі 3-го кола турніру в Індіан Веллсі.