Джерело - Чемпіон.
Визначився склад жіночої збірної України на матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти Румунії.
Поєдинок відбудеться в період з 12 по 13 квітня 2024 року на ґрунтовому корті в Амелія Айленд, США.
Зазначимо, що в цьому матчі зіграє перша ракетка України Еліна Світоліна (17). За румунську команду виступатиме Симона Халеп, яка нещодавно повернулася на корт після дискваліфікації.
Склад жіночої збірної України
- Еліна Світоліна (17)
- Леся Цуренко (37)
- Людмила Кіченок (20, парний рейтинг)
- Юлія Стародубцева (129)
- Надія Кіченок (53, парний рейтинг)
Капітан – Михайло Філіма
Склад жіночої збірної Румунії
- Ана Богдан (65)
- Жаклін Адіна (82)
- Анка Алексія Тодоні (227)
- Мара Гає (1048)
- Симона Халеп (58 – заморожений)
Капітан – Хорія-Влад Текау
Нагадаємо, що Еліна Світоліна останній раз виступала у складі національної збірної у квітні 2021 року, Цуренко – у лютому 2020-го. Юлія Стародубцева дебютує у складі команди.
Напередодні Еліна Світоліна (17) поступилась американці Еммі Наварро (23) в матчі 3-го кола турніру в Індіан Веллсі.