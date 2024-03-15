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Світоліна та Цуренко увійшли до складу збірної України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 19:45 142 0
Світоліна та Цуренко увійшли до складу збірної України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна, #Симона Халеп, #Леся Цуренко, #Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Визначився склад жіночої збірної України на матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти Румунії.

Поєдинок відбудеться в період з 12 по 13 квітня 2024 року на ґрунтовому корті в Амелія Айленд, США.

Зазначимо, що в цьому матчі зіграє перша ракетка України Еліна Світоліна (17). За румунську команду виступатиме Симона Халеп, яка нещодавно повернулася на корт після дискваліфікації.

Склад жіночої збірної України

  • Еліна Світоліна (17)
  • Леся Цуренко (37)
  • Людмила Кіченок (20, парний рейтинг)
  • Юлія Стародубцева (129)
  • Надія Кіченок (53, парний рейтинг)

Капітан – Михайло Філіма

Склад жіночої збірної Румунії

  • Ана Богдан (65)
  • Жаклін Адіна (82)
  • Анка Алексія Тодоні (227)
  • Мара Гає (1048)
  • Симона Халеп (58 – заморожений)

Капітан – Хорія-Влад Текау

Нагадаємо, що Еліна Світоліна останній раз виступала у складі національної збірної у квітні 2021 року, Цуренко – у лютому 2020-го. Юлія Стародубцева дебютує у складі команди.

Напередодні Еліна Світоліна (17) поступилась американці Еммі Наварро (23) в матчі 3-го кола турніру в Індіан Веллсі.

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