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Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі

Вчора 23:01 172 0
Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) поступилася італійці Лючії Брондзетті (53) в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі. 

Гра тривала 1 годину 25 хвилин та завершилася з рахунком 3:6, 4:6. Українка припустилася одної подвійної помилки, використала 6 з 11 брейк-пойнтів та жодного разу не подала навиліт. 

Це була третя очна зустріч тенісисток. Попередні дві виграла Калініна. 

BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США 
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
Друге коло, 9 березня

Ангеліна Калініна (Україна) - Лючія Брондзетті (Італія) - 3:6, 4:6

Калініна вчетверте виступила в Індіан-Веллсі. Її найкращим досягненням на BNP Paribas Open залишається вихід у третє коло в 2023 році.

Нагадаємо, Даяна Ястремська також вилетіла з турніру. Півфіналістка Australian Open знялася з матчу проти Емми Радукану через травму. 

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