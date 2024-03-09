Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (35) поступилася італійці Лючії Брондзетті (53) в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Гра тривала 1 годину 25 хвилин та завершилася з рахунком 3:6, 4:6. Українка припустилася одної подвійної помилки, використала 6 з 11 брейк-пойнтів та жодного разу не подала навиліт.

Це була третя очна зустріч тенісисток. Попередні дві виграла Калініна.

BNP Paribas Open - WTA 1000

Індіан-Веллс, США

Хард. Призовий фонд - $9,258,080

Друге коло, 9 березня

Ангеліна Калініна (Україна) - Лючія Брондзетті (Італія) - 3:6, 4:6

Калініна вчетверте виступила в Індіан-Веллсі. Її найкращим досягненням на BNP Paribas Open залишається вихід у третє коло в 2023 році.

Нагадаємо, Даяна Ястремська також вилетіла з турніру. Півфіналістка Australian Open знялася з матчу проти Емми Радукану через травму.