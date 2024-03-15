Світоліна - винищувачка росіянок, Костюк намагається не відставати

Джерело - Чемпіон.
Напередодні українська тенісистка Марта Костюк впевнено перемогла "нейтральну" атлетку Анастасію Потапову на шляху до півфіналу представницького турніру в американському Індіан-Веллсі. Ця звитяга стала другою для 21-річної киянки, яка, до слова, вперше побореться за фінал на турнірі категорії WTA 1000.
З початком повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну вітчизняні тенісистки зайняли дуже потужну позицію і вимагають заборонити гравчиням із Росії та Білорусі взагалі брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі. Однак ATP і WTA дозволили росіянам і білорусам виступати в нейтральному статусі. Українки відмовляються тиснути руки росіянкам і білорускам, що не раз призводило до провокацій з боку останніх - особливо в цьому досягла успіху Аріна Сабаленка.
Ми вирішили порахувати, хто з українок грав проти "нейтральних" спортсменок найбільше, а хто найбільше їх перемагав.
Еліна Світоліна
Загальна кількість поєдинків: 10
- Перемоги: 8
- Поразки: 2
Єдина українська тенісистка, яка має позитивну статистику проти росіянок та білорусок у турнірах WTA з 24 лютого 2022 року. Слід зазначити, найтитулованіша тенісистка України пропустила майже рік через народження доньки.
Марта Костюк
Загальна кількість поєдинків: 16
- Перемог: 6
- Поразки: 10
Найчастіше грала проти росіянок та білорусок. Загалом - 16 разів.
Цікавий факт: 5 із 6 перемог Марта здобула у 2024 році.
Леся Цуренко
Загальна кількість поєдинків: 12
- Перемог: 4
- Поразки: 8
Даяна Ястремська
Загальна кількість поєдинків: 11
- Перемог: 3
- Поразки: 8
Цікавий факт: Найчастіше Даяна зустрічалася з сестрами Андреєвими - 4 поєдинки: двічі - з Мірою, двічі - з Ерікою. Першій двічі програла, другу двічі перемогла.
Півфіналістка Australian Open-2024 Даяна Ястремська має найгіршу статистику у відсотковому співвідношенні перемог та поразок серед українок. Не враховуючи Завацьку, яка провела лише один поєдинок.
Ангеліна Калініна
Загальна кількість поєдинків: 13
- Перемоги: 6
- Поразки: 7
Катерина Байндль
Загальна кількість поєдинків: 6
- Перемоги: 2
- Поразки: 4
Катаріна Завацька
1 поєдинок: Поразка проти Еріки Андреєвої у кваліфікації на Australian Open 2023 року.
Підсумок
Після 24 лютого 2022 року українські тенісистки зіграли проти представниць Росії та Білорусі 69 матчів, перемогли у 29.
Фото: Getty Images, Jimmie48
Владислав Уткін, Чемпіон
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