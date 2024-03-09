Ястремська не змогла дограти матч другого кола турніру в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (31) через травму не змогла дограти матч проти Емми Радукану (250) у межах другого кола турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

За рахунку 0:4 у першому сеті українка викликала на корт лікаря, після чого ухвалила рішення знятися з матчу. Даяна вп’яте взяла участь у турнірі в Індіан-Веллсі. Ще жодного разу їй не вдавалося пройти далі другого кола.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк у двох сетах пройшла японку Маї Хонтами та вже знає свою наступну суперницю. Також у турнірі в Індіан-Веллсі участь беруть Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Їхні перспективи детально аналізував Андрій Зуєв у окремому матеріалі.