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Ястремська не змогла дограти матч другого кола турніру в Індіан-Веллсі

Сьогодні 22:11 240 0
Ястремська не змогла дограти матч другого кола турніру в Індіан-Веллсі
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (31) через травму не змогла дограти матч проти Емми Радукану (250) у межах другого кола турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі. 

За рахунку 0:4 у першому сеті українка викликала на корт лікаря, після чого ухвалила рішення знятися з матчу. Даяна вп’яте взяла участь у турнірі в Індіан-Веллсі. Ще жодного разу їй не вдавалося пройти далі другого кола. 

Нагадаємо, раніше Марта Костюк у двох сетах пройшла японку Маї Хонтами та вже знає свою наступну суперницю. Також у турнірі в Індіан-Веллсі участь беруть Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Їхні перспективи детально аналізував Андрій Зуєв у окремому матеріалі

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