Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00

Продовжуємо прискіпливо вивчати можливості чергового туру вищої ліги України.

Джерело - Чемпіон.

Напередодні відбулися два матчі УПЛ. Результати ігор за участі київського Динамо й луганської Зорі для багатьох стали несподіванкою. Тож першість України як шанований вболівальниками турнір ще раз довела свою спроможність дивувати. Саме тому є сенс знову звернутися до матчів рідного чемпіонату через той вибір, який, на нашу думку, вартий уваги.

Шахтар — Колос, дата проведення матчу — 8 березня, час початку — 18:00 (за Києвом)

Перемога над Кривбасом не знімає питання по грі Шахтаря після зимової паузи. Однак ясно, що команда Маріно Пушича здатна створювати й забивати, коли отримує необхідні для цього простір та варіанти для руху на ворота суперника. Й тут у контексті протистояння вже з Колосом варто зазначити наступне.

Знайти більш зручного, ніж ковалівці, суперника для Шахтаря, важко. З 12 проведених сторонами матчів 10 були за "гірниками", ще дві зустрічі були нічийними. Шахтар був сильнішим у чотирьох останніх зустрічах, й перемагав неодмінно з різницею не менш як у два голи. Але! "Колоски" — чи не найбільш "низова" команда УПЛ. З початку сезону не більше двох голів глядачі бачили в 17 матчах ковалівців, й у 12 останніх. Оборону цієї команди пробити непросто, хоч "гірникам" у першому колі це й вдалося двічі. Три з попередніх чотирьох матчів Шахтаря з Колосом включали не менш як чотири голи. Зважаючи на такі традиції протистоянь команд, крім перемоги фаворита "діапазон" загальної результативності сторін може бути різним.

Ставка: П1+ТМ (4,5) за 1,55

Чорноморець — Ворскла, 9 березня, час початку — 13:00

Одесити вдома зіграють з полтавцями після вдалого по грі, та не за результатом, візиту до Києва. Команда Романа Григорчука вкотре підтвердила, що як ніхто в УПЛ з клубів-середняків вміє не дати зіграти опоненту з-поміж претендентів на місця в єврокубках. І оскільки цього разу в суперниках у "моряків" буде команда приблизно однакового з ними рівня, в домашній грі з Ворсклою Чорноморець на залікові бали претендувати буде.

"Моряки" зіграють в статусі господаря. У 8 матчах одесити не програли за підсумками 6 зустрічей. Вдало грає на виїзді й Ворскла. У полтавців, в 9 матчах 4 перемоги й 2 нічиї. Однак фактор свого поля та Григорчук як більш досвідчений тренер роблять шанси господарів вищими. А от із загальною кількістю голів на табло поспішати не варто. Ці команди в даному контексті вміють бути непередбачуваними.

Ставка: 1Х+ТМ (4,5) за 1,57

Полісся — Олександрія, 9 березня, час початку — 15:30

Серія житомирців без перемог сягнула вже 5 матчів. Втім, це зовсім не означає, що в черговій зустрічі Полісся не буде претендувати на перемогу. Щоправда, здолати непоступливу Олександрію Руслана Ротаня господарям буде непросто. "Агрономи" по перерві теж не перемагали, та зуби об олександрійців та ж Зоря сточила.

"Вовки" зіграли на "низ" ті ж 5 невдалих матчів. Однак у потенціалі житомирців сумніватися не варто. Ця команда ще недавно була в топ-3 в таблиці зовсім не випадково. Коли Полісся ловить свою хвилю в атаці, "низові" ігри у виконанні цього клубу — рідкість. Саме тому розглядати цей матч тільки через призму невисокої результативності не варто. Як і робити далекосяжні негативні висновки щодо неприємного турнірного майбутнього Полісся принаймні по грі колективу. З Олександрією житомирці теж зіграють з позиції сили. Гості на виїзді взяли лише одну перемогу, й це важливий чинник у визначенні шансів сторін.

Ставка: 1Х та 1-3 голи в матчі за 1,59

Кривбас — Оболонь, 9 березня, час початку — 18:00

Після розгрому від Шахтаря Юрій Вернидуб говорив про повернення його команди на першу позицію як неминучість. Амбіції — це добре. Й уже в наступній грі Кривбас свою рішучість може підтвердити не словом, а ділом. Для цього календар підготував криворіжцям "правильного" суперника.

Оболонь — новачок Прем’єр-ліги, який виконує завдання збереження прописки у вищій лізі, й має відповідний ресурс та можливості. Криворіжці грають на виїзді навіть більш вдало, ніж вдома, проте 5 перемог у 9 матчах — непоганий показник. А головне — команди рівня Оболоні Кривбас на своєму полі якраз перегравав.

Ставка: П1 за 1,55

Сумарний коефіцієнт: 6,00

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