В Оболоні відреагували на ганебний штраф УАФ через символічний удар військового

В Оболоні підтвердили штраф Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу через те, що український військовий завдав символічного удару на старті поєдинку з Чорноморцем. Київський клуб має заплатити 3 тис. гривень за затримку матчу.

Про це повідомив директор київського клубу Олександр Різниченко.

"Матч із Чорноморцем був затриманий на три хвилини. Дві хвилини затримки було через команду Чорноморець, бо вони вийшли із роздягальні із запізненням, і одна – через символічний удар по м’ячу Героя України, який обороняв Охтирку – це полковник, командир 91-го окремого полку оперативного забезпечення Збройних сил України Денис Леонідович Дикий.

Делегат УАФ Юрій Нестрига у своєму рапорті зробив такий висновок: "В передматчевих заходах не було закладено час для символічного удару, що змістило початок гри на одну хвилину".

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Це неправда! Перед початком матчу ми надали делегату лист, у якому пунктом 18 було написано, що планується символічний удар по м’ячу військовим. Також на нараді перед матчем я сказав, що у нас немає стовідсоткової впевненості, що військовий приїде на матч. Ми його не повідомляли про символічний захід і хотіли зробити сюрприз. Герою дійсно було приємно, ми йому подарували футболку з автографами футболістів, м’яч і шарф.

Три тисячі гривень. Це не великі гроші та справа не у фінансах, нас обурила моральна складова й етичний підхід представників УАФ до питання.

Другий момент – я почав задавати питання: "Чому УАФ не повідомила футбольний клуб Оболонь, коли відкрила провадження, щоб ми мали змогу надати пояснення?". Коли є спірні питання, я завжди їду на засідання КДК і особисто висловлюю свою позицію.

Мені сказали, що коли накладається штраф до 25 тисяч гривень, то, згідно з регламентом, голова КДК може одноосібно приймати рішення", - відзначив Різниченко.