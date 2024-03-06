Полісся розірвало угоду з Аріельсоном

Джерело - Чемпіон.
Житомирське Полісся достроково припиняє оренду нападника Аріелсона Сампайо, контракт якого належить Крузейро.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
19-річний нападник приєднався до "вовків" влітку 2023 року і зіграв 16 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація, що львівські Карпати погодили піврічну оренду Аріельсона з опцією викупу. Бразилець має з'явитися в розташуванні львів'ян на закарпатському зборі і пройти медогляд.
Наразі "леви" лідирують у чемпіонській групі Першої ліги.
Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря.