Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру Української Прем’єр-Ліги Зоря переграла Минай.

Гра завершилась з рахунком 2:0.

Відкрили рахунок луганці на 18-й хвилині гри. В'ячеслав Чурко розігнав контратаку та вчасно віддав пас на Дениса Антюха, який влучно пробив у дальній кут воріт закарпатців.

У другій половині гри Владислав Бугай реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером Миная після блискучої передачі Герреро.

Після зіграного матчу Зоря із 19 очками займає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. Минай продовжує йти останнім із 10 балами в активі.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 7 березня

Зоря (Луганськ) - Минай 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Антюх, 2:0 - 74 Бугай

Зоря: Сапутін — Антюх (Бугай 67), Батагов, Башич, Боль, Бутко (к), Герреро (Слесар 81), Жуніньо (Вантух 76), Кирюханцев (Горбач 67), Чурко (Мічин 76), Яцик

Минай: Кемкін — Вакула, Вітенчук, Дмитрук (Кораблін 46), Корнійчук, Немчанінов (к), Прокопчук, Ременяк (Матюшенко 79), Семотюк (Гунічев 70), Устименко (Демиденко 82), Чуєв (Кисіль 82)

Попередження: 14 Вітенчук, 53 Семоюк, 84 Корнійчук

У наступному турі, 12 березня, Зоря зіграє з Динамо. В цей день Минай прийме донецький Шахтар.

Раніше визначились коментатори 20 туру УПЛ.