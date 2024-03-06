Чорноморець підсилився аргентинським півзахисником з клубу УПЛ

Джерело - Фейсбук Чорноморця.
Одеський Чорноморець підписав 28-річного півзахисника Фабрісіо Альваренгу, який до цього виступав у складі Руха.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Про терміни трудової угоди з аргентинцем наразі невідомо. Дебютувати за "моряків" 28-річний гравець зможе дев'ятого березня в матчі проти полтавської Ворскли. Початок гри о 13:00.
У поточному сезоні півзахисник провів на полі 20 хвилин.
Нагадаємо, у межах 19 туру УПЛ Чорноморець поступився київському Динамо (1:0).
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