Чорноморець підсилився аргентинським півзахисником з клубу УПЛ

Джерело - Фейсбук Чорноморця.

Одеський Чорноморець підписав 28-річного півзахисника Фабрісіо Альваренгу, який до цього виступав у складі Руха.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про терміни трудової угоди з аргентинцем наразі невідомо. Дебютувати за "моряків" 28-річний гравець зможе дев'ятого березня в матчі проти полтавської Ворскли. Початок гри о 13:00.

У поточному сезоні півзахисник провів на полі 20 хвилин.

Нагадаємо, у межах 19 туру УПЛ Чорноморець поступився київському Динамо (1:0).

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