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Джулай: "Як можна Луніна не робити основним у збірній? Як може бути інакше?"

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 267 0
Джулай: "Як можна Луніна не робити основним у збірній? Як може бути інакше?"
#Андрій Лунін, #Джулай, #Збірна України з футболу, #Реал Мадрид, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Відомий футбольний коментатор Дмитро Джулай вважає, що основним воротарем збірної України повинен бути Андрій Лунін, а не Анатолій Трубін.

На думку Джулая, тут велике значення має статусність звання першого номера мадридського Реала.

"Як можна Луніна не робити основним у збірній? От просто уявіть собі, що таке Реал. Що це за тиск, що це за вимоги постійні, скільки всього навколо... І він (Лунін - прим. ред.) там стає основним і доводить, що він кращий за воротаря, на якого нібито розраховували. Як може бути інакше? Мені принаймні так здається. 

Я розумію, що Трубін теж хороший сезон проводить, але Реал — це Реал. Попри всі вибрики та дурість його президента. На футболістів там тиск неймовірний завжди. І якщо гравець витримує цей тиск, стає основним на своїй позиції в цей конкретний момент (зрозуміло, поки був відсутній Куртуа)... Ну, для мене це головне досягнення будь-якого українського футболіста в європейських клубах", — сказав Дмитро під час стріму на своєму YouTube-каналі.

Відео

Нагадаємо, Лунін не зіграв у жодному з 8 матчів групового етапу кваліфікації Євро-2024: в рамці виходили або вже згаданий Трубін, або Георгій Бущан. Наступна гра національної збірної України відбудеться 21 березня — в межах півфіналу плей-оф відбору на чемпіонат Європи підопічні Сергія Реброва на виїзді протистоятимуть Боснії та Герцеговині.

Слід додати, що в останньому турі іспанської Ла Ліги феноменальний сейв Луніна допоміг Реалу здобути перемогу над Севільєю, а після матчу головний тренер Карло Анчелотті похвалив гру українця.

У нинішньому сезоні Андрій зіграв 19 матчів за "королівський клуб", у яких пропустив 14 голів і 9 разів відіграв на нуль.

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