Мальорка - Жирона 1:0: огляд матчу Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Жирона на виїзді поступилась Мальорці у 27 турі іспанської Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

27 тур, 3 березня

Мальорка - Жирона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 33 Копете

Українці Віктор Циганков та Артем Довбик відіграли весь матч.

Артем цього сезону провів за жиронців 28 ігор у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Віктор відіграв 26 поєдинків, відзначився 6 голами та 3 гольовими передачами.

Жирона наразі продовжує утримувати другу сходинку чемпіонату Іспанії. Відставання від лідера Реала складає 7 очок. Наступний матч команда зіграє 9 березня проти Осасуни.

Нагадаємо, напередодні гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна.

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