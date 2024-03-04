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﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії

Сьогодні 08:51 117 0
﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Порту, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Порту розгромив Бенфіку в матчі 24-го туру чемпіонату Португалії.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч. Воротар у цьому сезоні зіграв за "орлів" у 35 поєдинках: пропустив 34 голи, 13 ігор відстояв "на нуль".

Контракт воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

Чемпіонат Португалії

24 тур, 3 березня

Порту – Бенфіка 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Галену, 2:0 - 44 Галену, 3:0 - 55 Венделл, 4:0 - 75 Пепе, 5:0 - 90 Данні Намасо

Наразі Бенфіка посідає друге місце в турнірній таблиці національного чемпіонату з 58 очками після 24 зіграних матчів. 

Посеред минулого тижня підопічні Роджера Шмідта поступилися в лісабонському дербі Спортингу в межах першої гри 1/2 фіналу Кубку Португалії.

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