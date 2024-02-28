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Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли

Підбиваємо підсумки виступів українців за кордоном за останній тиждень.
Сьогодні 07:00 Максим Салівон 171 0
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли
#Андрій Лунін, #Жирона, #Реал Мадрид, #Анатолій Трубін, #Віктор Циганков, #Челсі, #Артем Довбик, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

За попередні сім днів українські футболісти вчергове подарували достатньо інформації для роздумів. У фокусі нашої уваги — виступи наших хлопців у першостях Португалії, Англії, Італії, Кіпру та Іспанії.

Анатолій Трубін за минулий тиждень грав двічі. Першим матчем була друга зустріч із французькою Тулузою в Лізі Європи. Гра завершилася нулями на табло й вдалою грою Анатолія за свій клуб. WhoScored і Sofascore оцінили гру Трубіна, який не пустив французів у наступний раунд, на 7,6 та 8,0 відповідно.

Вже за три дні відбувся матч 23-го туру чемпіонату Португалії між Бенфікою та Портімоненсе. Гра принесла перемогу "орлів" 4:0. Трубін так само вийшов у стартовому складі. Оцінка за матч від WhoScored на рівні — 7,06.

Андрій Лунін може з упевненістю стверджувати, що минулий тиждень для нього знову був вдалим. Андрій зіграв на нуль матч із Севільєю в Ла Лізі (1:0), і вкотре отримав високі відгуки журналістів. Спеціалізовані портали оцінили гру Луніна такими балами: Sofascore — 7,2, WhoScored – 6,9.

"Лунін у першій половині лише спостерігав за грою, в нього майже не було роботи. Проте потім він здійснив сейв, який вартий дорогого. Мова про спасіння однією ногою у другій половині після удару Ромеро з близької відстані. Ніяких дискусій бути вже не може — Лунін буде в воротах, очікуючи на повернення Куртуа, хай це й стає ближчим", – написала Marca.

Ще далі пішли автори Defensa Central. Андрію присвятили окремий матеріал, де доволі докладно описали його шлях до успіху в Мадриді. Відзначимо найцікавіше.

"Андрій Лунін є воротарем, який зміг дочекатися слушного моменту й монополізував увагу до своє персони: він явно заслуговує на більше. Тепер він на висоті, й у столиці Іспанії ним вельми задоволені. 

...Назвати його шлях легким аж ніяк не можна. Його довго пам’ятали як запасного голкіпера, проте він ніколи не падав духом, і ніколи не був помічений у бажанні плести якісь інтриги всередині колективу. Він дочекався правильного моменту, й його зірковий час у команді настав", — заявили журналісти іспанського видання.

Віталій Миколенко провів чергові 90 хвилин за Евертон у матчі АПЛ. Суперником "ірисок" був Брайтон колишнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі, й гра принесла непоганий результат для ліверпульців (1:1). Віталій отримав від WhoScored 6,4. А його клуб уже трохи згодом отримав назад 4 очки після відібраних 10 у справі про фінансові махінації. Як наслідок, "іриски" відірвались від зони вильоту на 5 балів.

Олександр Зінченко поки не грає через травму. Втім, є новини саме з цього приводу. Імовірно, українець зможе допомогти своєму колективу в матчі 27-го туру АПЛ із Шеффілд Юнайтед. Гра призначена на 4 березня. Як зазначає The Standard, Олександр інтенсивно відновлюється після пошкодження й уже незабаром повернеться в загальну групу "канонірів".

Ілля Забарний у складі свого Борнмута відіграв 90 хвилин із чинним чемпіоном Англії Манчестер Сіті. "Вишні" поступилися 0:1. За свою гру від WhoScored Ілля отримав 6,3. В Sofascore були іншої думки — 6,9. А після цього стався матч 5-го раунду Кубку Англії, в якому центральний захисник відбігав ще 120 хвилин, проте його команда поступилась Лестеру (0:1). З початку сезону Забарний провів за Борнмут 29 матчів. 

Михайло Мудрик ніяк не позбудеться шлейфу невдач. Втім, як і весь Челсі. Лондонці були за крок від титулу. Але поступилися Ліверпулю у фіналі Кубку Ліги (0:1). Михайло вийшов на поле наприкінці другого тайму (вперше після трьох поспіль повних матчів на лавці) перед двома додатковими 15-хвилинками. Статистика красномовна — за майже 40 хвилин ігрового часу Мудрик аж 11 разів торкнувся круглого.

Не дивно, що отримати високі бали за гру не вдалося. В Мудрика 6,1 від WhoScored та 6,6 від Sofascore

В цьому контексті зневажливі слова колишнього нападника Астон Вілли Габріеля Аґбонлагора образливі, проте мають додатково мотивувати Михайла. 

Ба, навіть більше — за останніми повідомленнями, вривається терпець і менеджерам Челсі. Як зазначають у Fichajes, якщо Михайло не стане грати краще, "сині" готові попрощатися з гравцем. Спершу мова може йти про оренду. В такому разі основними претендентами на футболіста будуть Ювентус і клуб, у який він міг перейти замість Челсі — Арсенал.

Крім того, Челсі нібито готовий і до продажу нашого хлопця, але оскільки хоче вторгувати не менше витрачених 70 млн євро, "сині" розуміють, що наразі такий варіант є малоймовірним.

Віктор Коваленко вперше з початку року з’явився у старті свого Емполі. Гра з Сассуоло принесла перемогу тосканцям із рахунком 3:2. Віктор пішов з поля на 80-й хвилині. За матч Коваленко отримав 6,4 від WhoScored та 6,6  від Sofascore.

Роман Безус привернув увагу черговим вдалим матчем у складі своєї Омонії в першості Кіпру. Його команда з рахунком 2:1 переграла Аріс. Саме Роман відкрив рахунок у матчі. На 30-й хвилині він забив із "точки". Для Безуса це взяття воріт стало третім в останніх чотирьох іграх. Загалом із початку поточного розіграшу на його рахунку вже 13 голів.

Віктор Циганков та Артем Довбик допомогли своїй Жироні знову стати на шлях перемог. Каталонці впевнено перемогли Райо Вальєкано (3:0). Проте виступили наші хлопці по-різному. Sofascore Циганкова оцінив у 7,7 бала, а от Довбика лише в 6,3. WhoScored – 7,7 у Віктора, 6,1 в Артема.

Циганков провів на полі 89 хвилин, і був одним із найкращих у складі Жирони. Віктор забив перший і найважливіший гол у грі, коли відкрив рахунок на 52-й хвилині. 

Довбик пішов із поля на 73 хвилині, й грав настільки невиразно, що міг опинитися на лавці ще раніше. Це вже четвертий поспіль матч для Артема, в якому він не може забити.

Довбик не забиває вже майже 400 хвилин у Ла Лізі

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