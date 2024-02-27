Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги

Помста за Зозулю!

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії між Жироною та Райо Вальєкано.

На 52-й хвилині гри український атакувальний півзахисник каталонців технічно закотив м'яч у нижній кут воріт Столе Дімітрієвського після передачі Мігеля Гутьєрреса.

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У підсумку Жирона перемогла з рахунком 3:0, ще дубль оформив Савіо на 91-й та 95-й хвилинах. Ця звитяга дозволила Барселоні знов обійти Барселону в турнірній таблиці й повернути собі поточне 2-ге місце. До Реала - 6 очок.

Циганков провів на полі 89 хвилин. Цей забитий гол став для нього 6-м у цьому сезоні Ла Ліги та 9-м загалом за каталонців. У нинішній кампанії вихованець Динамо забивав також у ворота Атлетика (двічі), Севільї, Осасуни та Гранади. Крім того, на рахунку Віктора є 3 гольові передачі (9 загалом).

Інший українець Артем Довбик відіграв 72 хвилини, але результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, в Райо Вальєкано у 2017 році міг перейти Роман Зозуля, але фанати клубу звинуватили його в нацизмі за підтримку ЗСУ.

Циганков забив свій 5-й м'яч за Жирону в поточному сезоні Ла Ліги: відео

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