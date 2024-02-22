Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін став чи не головним героєм Бенфіки в матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи проти Тулузи.

На 66-й хвилині гри український голкіпер "орлів" продемонстрував найвищу воротарську майстерність, зреагувавши на удар впритул від Стейна Спірінгса.

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Поєдинок завершився з рахунком 0:0 (загальний - 2:1 на користь португальців).

Ім'я свого суперника в 1/8 фіналу турніру підопічні Роджера Шмідта дізнаються у п'ятницю, 23 лютого, під час жеребкування наступного раунду змагань.

Нагадаємо, в недільному матчі чемпіонату Португалії проти Візели Трубін став першим воротарем в історії Бенфіки, який відбив три пенальті протягом одного сезону. Проте в тій грі не обійшлось і без результативної помилки з боку українця.

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