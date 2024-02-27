Після хеттрику із Севільєю – в українця “суха” смуга

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 26 лютого, Жирона вдома розгромила Райо Вальєкано (3:0) у межах 26-го туру Ла Ліги. Проте українець Артем Довбик провів поєдинок без результативних дій.

Сайт Champion.com.ua вирішив порахувати скільки часу наш нападник не може відзначитися у чемпіонаті Іспанії.

Востаннє Артем забивав 21 січня у матчі Жирона — Севілья (5:1), в якому провів на полі 73 хвилини. Тоді він оформив хеттрик, відзначившись на 13, 15 та 19 хвилинах. Тобто не забивав у цій грі 54 хвилини.

Далі Довбик не відзначався в чотирьох іграх:

28 січня, Сельта — Жирона 0:1 (90 хвилин);

10 лютого, Реал Мадрид — Жирона 4:0 (70 хвилин);

19 лютого, Атлетик — Жирона 3:2 (90 хвилин);

26 лютого, Жирона — Райо Вальєкано 3:0 (73 хвилини).

Відтак форвард збірної України в чемпіонаті Іспанії не може забити вже протягом 377 хвилин.

Жирона за підсумками 26 турів посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. В активі команди 59 очок.

Нагадаємо, що Довбик у цьому сезоні зіграв за Жирону 29 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 8 гольових передач. Transfermarkt оцінює вартість українського нападника у 28 мільйонів євро.

Слід додати, що в останній грі каталонців голом відзначився інший українець Віктор Циганков.

У наступному турі, 3 березня, Жирона на виїзді зіграє з Мальоркою. Початок матчу — о 19:30 за київським часом.

Стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Райо Вальєкано

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua