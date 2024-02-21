Циганков забиває, Лунін вражає, Мудрик розчаровує. Як там наші зіграли

Чим відзначилися українські футбольні легіонери за останній тиждень

Джерело - Чемпіон.

Українці на провідних ролях у своїх закордонних клубах. Кількість якісних гравців із нашим паспортом у сильних європейських чемпіонатах за останні роки стрімко збільшується. Зібрали найцікавіше про наших земляків за кордоном за попередні 8 днів.

Роман Яремчук отримав шанс у складі Валенсії. 73 хвилини в матчі Ла Ліги — зовсім не звичне діло для українського нападника. Ба, навіть більше. Виявилося, що це був рекордний, з погляду кількості проведених на полі хвилин у Прімері, матч для Яремчука з початку сезону. Втім, на цьому приємнощі для Романа закінчуються. Його команда не забивала (0:0), а сам Яремчук не вразив. І WhoScored, і SofaScore були красномовними. Перший портал "нагородив" Романа оцінкою 6,2, другий — 6,1, а це найгірші бали в складі "чес".

Втім, позитив для Яремчука в іншому. За повідомленням Fichajes, валенсійці замислилися про варіант викупу контракту нападника в Брюгге. Заковика, як завжди, в грошах. Бельгійці точно захочуть відбити більшу частину коштів з витрачених на форварда 17 мільйонів євро, а навіть іспанські "летючі миші" знають, що нині він не вартує й половини такої суми. Сам футболіст хоче залишитися на Местальї.

Анатолій Трубін за тиждень записав у свій актив ще два по 90. 180 ігрових хвилин були рівно розподілені в матчі першості Португалії з Візелою (6:1 на користь "орлів") та в грі в рамках Ліги Європи з Тулузою (2:1). Втім, для Анатолія матчі вийшли різними.

У єврокубку Трубін провів посередню гру, за що й отримав від WhoScored лише 6,0. А от у матчі в Примейрі українець мав значно вищий бал — 7,2. Варто сказати, що це виявилася середня оцінка серед футболістів його клубу. В самій зустрічі Трубін устиг побувати в ролі й антигероя, й героя. Анатолій припустився прикрої результативної помилки, проте реабілітувався в другому таймі — відбив пенальті. Також Трубін загалом здійснив п’ять сейвів, а також віддав 15 точних передач з 16.

Михайло Мудрик продовжує створювати всі умови, щоб пересічний уболівальник лише знизав плечима на тему, як він опинився саме в Челсі. Ексгравець Шахтаря й раніше не був стабільним гравцем основи, а тепер взагалі "офіційно" присів на лаву. Про це "оголосив" сам наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно. І дійсно — за минулий тиждень Мудрик не отримав жодної хвилини. Та ще й був розкритикований авторами одного зі ЗМІ, які натякнули, що Мудрик поводить себе не кращим чином за межами поля.

"Чутки про його поведінку були предметом обговорення, а його непослідовність у дні матчів викликала додаткові питання про те, чи має він майбутнє в клубі. Інсайдери припускають, що Мудрик може стати одним із найгучніших відходів з клубу цього літа", — підкреслюється авторами Give me Sport.

Андрій Лунін проводить по-справжньому історичний відрізок у своїй кар'єрі. Він іще не став №1 Реала, однак не втомлюється доводити, що є не просто сильнішим за здорового конкурента Кепу, а й у змозі грати не гірше за Тібо Куртуа, який наразі відновлюється після травми.

Протягом минулого тижня Андрій провів два матчі по 90 хвилин у Лізі чемпіонів та першості Іспанії, й знову отримав чудові відгуки про свою роботу. Та найкращою розповіддю про звитяги Луніна буде окремий матеріал, який читач оцінити змогу вже мав.

Руслан Малиновський отримав 15 хвилин у другій половині зустрічі з Наполі в Серії А. Команди підписали мирову (1:1), а сам хавбек збірної України за відведений йому час чимось особливим не відзначився. Це засвідчив і коментар італійського ЗМІ.

"Його ігрові характеристики поставали дещо обмеженими, адже він брав на себе захисні функції, коли Дженоа відходила в оборону. Відзначався намаганням використати свою ліву, серед іншого — при виконанні стандартів", — відзначили журналісти Calciomercato, нагородивши Руслана оцінкою 6.

Віталій Миколенко стабільний, як сонце на небі. Починаючи з 4 листопада 2023-го він провів 15 поспіль матчів у АПЛ без замін, граючи з перших хвилин. Матч із Кристал Пелас, зіграний напередодні, став саме 15-м. "Іриски" набрали один бал (1:1) і продовжують боротися за виживання в підвалі таблиці АПЛ. Гру Віталія оцінило одне з британських ЗМІ.

"Діяв на своїй позиції лівого бека дисципліновано, добре тримав свою зону, пропонував себе на половині поля суперника, коли мав такі нагоди", — написав автор Liverpool Echo, який нагородив старання Миколенка оцінкою 7.

Віктор Циганков та Артем Довбик на двох провели на полі 179 хвилин (Циганкова Мічел замінив на 89-й) у грі з Атлетиком. Для Жирони результат невдалий — поразка 2:3, проте наші хлопці можуть записати собі в актив черговий пристойний матч. А особливо — ексфутболіст київського Динамо. Віктор забив на 49-й хвилині, для нього це п'ятий гол з початку сезону.

Не дивно, що вінгер отримав більш високі оцінки від спеціалізованих порталів. WhoScored дії Циганкова оцінив у 7,2, SofaScore — в 7,3. В Довбика, що природно, бали нижче — 6,6 та 6,8 відповідно.

Максим Салівон

Фото: Getty Images

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