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Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку

Сам поламав - сам полагодив!
Вчора 23:02 Андрій Дунець 307 0
Трубін привіз гол у власні ворота, а потім відбив пенальті в матчі за Бенфіку
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін став помітною персоною в матчі 22-го туру чемпіонату Португалії між Бенфікою та Візелою, в якому господарі розгромили суперника з рахунком 6:1. Спочатку український воротар результативно помилився, а вже під кінець гри врятував свою команду від пропущеного м'яча.

На 48-й хвилині, за рахунку 5:0, Трубін невдало виконав пас у власному воротарському майданчику. Хибою в підсумку скористався Семюел Ессенде.

Відео

А епізод зі знаком "плюс" для Анатолія настав на 71-й хвилині, коли той-таки Ессенде не зміг переграти голкіпера "орлів" з 11-метрової позначки.

Відео

У цьому матчі гравець збірної України виконав 5 сейвів. Статистичний портал SofaScore оцінив його виступ у 7,4 бала.

Завдяки даній перемозі Бенфіка принаймні на добу очолила турнірну таблицю, відірвавшись від найближчого переслідувача Спортинга на 3 очки. Проте "біло-зелені" мають аж дві гри в запасі.

Нагадаємо, в четвер підопічні Роджера Шмідта мінімально виграли у французької Тулузи в першому матчі раунду плей-оф Ліги Європи. Матч-відповідь відбудеться найближчого четверга.

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