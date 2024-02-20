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Циганков забив свій 5-й м'яч за Жирону в поточному сезоні Ла Ліги: відео

Українець продемонстрував відмінне гольове чуття
Сьогодні 00:42 Андрій Дунець 126 0
Циганков забив свій 5-й м'яч за Жирону в поточному сезоні Ла Ліги: відео
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков зрівняв рахунок у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії між Атлетиком Більбао та Жироною.

На 49-й хвилині український півзахисник скористався неуважністю захисту господарів, результативно відгукнувшись на передачу Івана Мартіна - 1:1.

Відео

Проте підопічні Ернесто Вальверде дуже швидко відновили свою перевагу, після чого забили ще раз, а гол Еріка Гарсії на 75-й хвилині лише підсолодив поразку команди Мічела з рахунком 2:3.

Відтак, попри втрату очок Реалом проти Райо, відставання Жирони від "вершкових" на верхівці турнірної таблиці зросло до 6 очок.

Циганков провів на полі 88 хвилин. Цей забитий гол став для нього 5-м у цьому сезоні Ла Ліги та 8-м загалом за каталонців. У нинішній кампанії вихованець Динамо забивав також у ворота того-таки Атлетика, Севільї, Осасуни та Гранади. Крім того, на рахунку Віктора є 3 гольові передачі (9 загалом).

Інший українець Артем Довбик провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначався.

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