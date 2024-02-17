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Наполі - Дженоа 1:1: огляд матчу Серії А

Малиновський вийшов на поле на 75-й хвилині зустрічі
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Наполі - Дженоа 1:1: огляд матчу Серії А
#Дженоа, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Наполі та Дженоа не визначили сильнішого в матчі 25-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 17 лютого

Наполі - Дженоа 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Френдруп, 1:1 - 90 Нгонге

Український захисник Дженоа Руслан Малиновський вийшов на поле на 75-й хвилині зустрічі. Результативними діями не відзначився.

У цьому сезоні 30-річний українець зіграв 23 матчі за Дженоа, у яких відзначився трьома забитими голами та двома асистами.

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