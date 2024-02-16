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Бенфіка - Тулуза 2:1: огляд матчу

Бенфіка дотиснула Тулузу
Сьогодні 09:55 70 0
Бенфіка - Тулуза 2:1: огляд матчу
#Бенфіка, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24 Бенфіка обіграла Тулузу.

Ліга Європи 
Раунд плей-оф, перші матчі
15 лютого

Бенфіка - Тулуза 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Ді Марія, 1:1 - 75 Деслер, 2:1 - 90+8 Ді Марія (пен)

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч.

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Раніше Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи.

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